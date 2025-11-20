باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان هشدار داد که هرگونه مذاکرات صلح با روسیه باید شامل کییف و کشورهای اروپایی باشد و قبل از آن باید آتشبس برقرار شود تا مذاکرات فرصتی عادلانه داشته باشند.
وادفول در گفتوگو با خبرنگاران در بروکسل، نگرانی خود را از گزارشهایی مبنی بر تأیید پیشنهاد صلح ۲۸ مادهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ابراز کرد.وی خواستار توقف حملات به عنوان مرحله اول مذاکرات شد و گفت: «ما از هر ابتکاری برای ورود به مذاکره استقبال میکنیم. اما اولین پیشنیاز این است که ولادیمیر پوتین به جنگ علیه اوکراین پایان دهد، که ما بدون پیششرط به آتشبس برسیم».
وادفول همچنین در پاسخ به سوالی در مورد کاهش احتمالی شمار نظامیان اوکراینی طبق طرح جدید، گفت که هرگونه توافق امنیتی باید حاکمیت اوکراین را تضمین کند.
او با اشاره به توافقهای آتشبس گذشته که برای پایان دادن به جنگ در شرق اوکراین طراحی شده بود، افزود: «ما باید از تجربه مینسک درس بگیریم و همچنین باید روشن شود که اوکراین میتواند حاکمیت خود را حفظ کند.»
اشاره او به توافقهای آتشبس مینسک در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ است. توافق اول بین اوکراین و روسیه و با میانجیگری سازمان امنیت و همکاری اروپا منعقد شد و شامل آتشبس، تبادل اسرا و عقبنشینی نیروها بود. پس از نقض این توافق، توافق آتشبس دوم در سال ۲۰۱۵ با حضور رهبران فرانسه، آلمان، اوکراین و روسیه امضا شد که شامل آتشبس و کنترل مرزها بود.
طبق گزارشهایی که امروز منتشر شده، پس از سه سال و نیم جنگ در اوکراین، مقامات آمریکایی و روسی پیشنویس طرح جدیدی را برای پایان دادن به این جنگ تهیه کردهاند. جزئیات کامل این طرح مشخص نیست، اما گمان میرود اصول کلیدی این توافق ۲۸ مادهای شامل درخواست از اوکراین برای واگذاری بقیه منطقه دونباس به روسیه، کاهش نیروهای مسلح اوکراین به نصف و کاهش یا کنار گذاشتن کامل انواع خاصی از سلاحها، به ویژه موشکهای دوربرد باشد. این به معنای آن است که اوکراین به صورت داوطلبانه، بخشی از خاک خود را که هنوز به تصرف روسیه درنیامده، به این کشور واگذار کند.
همچنین انتظار میرود که کییف با کاهش یا توقف کمکهای نظامی آمریکا موافقت کند و هرگونه استقرار نیروهای غربی در اوکراین طبق این طرح ممنوع خواهد شد.
