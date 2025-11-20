باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل روابطعمومی وزارت نفت در پی انتشار گسترده شایعاتی درباره افزایش قیمت بنزین، با صدور اطلاعیهای این ادعاها را بیاساس دانست و تأکید کرد: هرگونه اطلاعرسانی درباره اصلاح قیمت سوخت فقط از مجاری رسمی انجام خواهد شد.
در اطلاعیه اداره کل روابطعمومی این وزارتخانه آمده است: اداره کل روابط عمومی وزارت نفت خبر منتشر شده در برخی کانالها و صفحات مجازی مبنی بر «عرضه بنزین آزاد با نرخ ۵۵۰۰ تومان از شامگاه ۳۰ آبانماه به نقل از وزیر نفت» را قویاً تکذیب میکند.
اطلاعیه یاد شده میافزاید: این ادعا کاملاً بیاساس است و انتشار چنین اخبار نادرستی با هدف ایجاد تشویش افکار عمومی انجام میشود. بدیهی است وزارت نفت حق پیگیری حقوقی اینگونه اقدامات را برای خود محفوظ میداند.