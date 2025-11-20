شهروندخبرنگار ما به بهانه هفته کتاب فیلمی از گپ و گفت صمیمی با پیشکسوتان کتاب و کتابخوانی را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته کتاب و کتابخوانی فرصتی برای توجه دوباره به اهمیت کتاب و نقش کتاب در سبک زندگی ما و چگونگی رشد و پرورش ما در نظر گرفته شده است. این هفته به ما یادآوری می‌کند که کتاب چه نقش کلیدی در رشد فکری و عملی ما در زندگی دارد. به همین بهانه گپ و گفت صمیمی با پیشکسوتان کتاب و کتابخوانی به همت مجمع نواندیشان شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب (۲۴ تا ۳۰ آبان ماه) در باغچه کتاب برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: هفته کتاب و کتابخوانی ، سوژه خبری ، اهمیت کتابخوانی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار چهارمحال و بختیاری؛
گوشه‌هایی از مراسم رونمایی از کتاب در ناغان + فیلم
رنجش دوستداران کتاب و کتابخوانی از عدم فعالیت کتابخانه ملی بصورت شبانه روزی
رنجش دانش آموزان یزدی از کمبود کتاب‌های درسی دبیرستان متوسطه دوم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تجلیل از خادمان و موکب داران اربعین حسینی تیران و کرون در ایام فاطمیه
شیراز در ایام فاطمیه رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت + فیلم و عکس
گلایه از توقف چندساله پروژه ۵۰۰ دستگاه شهید باهنر ارومیه
برگزاری نمایشگاه ایام فاطمیه در منطقه رزکان شهرستان شهریار به روایت تصاویر
قطعی آب اهالی محله تهران ویلا را به دردسر انداخت
وامی که گره گشای جوانان در ابتدای زندگی مشترک نشد
وداع مردم نیشابور با پیکر جانباز سرافراز ۷۰درصدشیمیایی "شهید علی فتح‌آبادی"
اختلال در شبکه های تلویزیونی اهالی منطقه رواسان را به دردسر انداخت
آخرین اخبار
اختلال در شبکه های تلویزیونی اهالی منطقه رواسان را به دردسر انداخت
وداع مردم نیشابور با پیکر جانباز سرافراز ۷۰درصدشیمیایی "شهید علی فتح‌آبادی"
وامی که گره گشای جوانان در ابتدای زندگی مشترک نشد
گلایه از توقف چندساله پروژه ۵۰۰ دستگاه شهید باهنر ارومیه
قطعی آب اهالی محله تهران ویلا را به دردسر انداخت
برگزاری نمایشگاه ایام فاطمیه در منطقه رزکان شهرستان شهریار به روایت تصاویر
تجلیل از خادمان و موکب داران اربعین حسینی تیران و کرون در ایام فاطمیه
شیراز در ایام فاطمیه رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت + فیلم و عکس
نگرانی خریداران وانت آریسان ۲ از شیب صعودی قیمت