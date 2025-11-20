شهروندخبرنگار ما به بهانه هفته کتاب فیلمی از گپ و گفت صمیمی با پیشکسوتان کتاب و کتابخوانی را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته کتاب و کتابخوانی فرصتی برای توجه دوباره به اهمیت کتاب و نقش کتاب در سبک زندگی ما و چگونگی رشد و پرورش ما در نظر گرفته شده است. این هفته به ما یادآوری می‌کند که کتاب چه نقش کلیدی در رشد فکری و عملی ما در زندگی دارد. به همین بهانه گپ و گفت صمیمی با پیشکسوتان کتاب و کتابخوانی به همت مجمع نواندیشان شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب (۲۴ تا ۳۰ آبان ماه) در باغچه کتاب برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

