فرمانده سپاه کازرون از اجرای بیش از ۹۹۰ برنامه متنوع در هفته بسیج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - سرهنگ پاسدار حسین حیاتی فرمانده سپاه شهرستان کازرون در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته بسیج و عرض تسلیت ایام فاطمیه، اظهار کرد: مردم ولایت مدار و مومن کازرون همزمان با سراسر کشور شاهد اجرای بیش از ۹۹۰ برنامه متنوع در قالب قرارگاه‌های ۱۲ گانه بسیج در هفته بسیج خواهند بود.

او با اشاره به اینکه شعار این هفته مقدس «بسیج، مردم، اقتدار ملی» است، تصریح کرد: روز شمار هفته بسیج از روز جمعه ۳۰ آبان ماه شروع خواهد شد و در طول این هفته بسیجیان شهرستان کازرون با اجرای ۵۱ برنامه شاخص در سطح شهرستان کازرون ایفای نقش خواهند کرد.

فرمانده سپاه شهرستان کازرون با تاکید بر این که بسیج خودباور و خداباور است، اضافه کرد: دو شاخصه اصلی که در بسیج و بسیجیان وجود دارد خودباوری و خداباوری است که باعث شده هیچگونه بن بستی وجود نداشته باشد و اعتقاد راسخ به خداوند متعال و تقوا گره‌های بسته را باز می‌گشاید.

او ادامه داد: دو شاخصه اصلی خودباوری و خداباوری باعث شده که بسیج هر روز پر رونق‌تر حرکت کند و شعار ما می‌توانیم بسیج به عنوان یک الگو برای همه کشور‌های آزادی خواه مدنظر قرار گیرد.

حیاتی بیان کرد: بسیج در طول تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داده با کارکرد‌های متنوع است و از این کارکرد‌های مهم در مقابله با توطئه ها، آنها را حنثی کرده است.

فرمانده سپاه شهرستان کازرون با تاکید بر این که بسیج و سپاه افتخارش به مردمی بودنش است، افزود: حضور بسیج در صحنه‌ها و مسائل کشور متنوع است، در دفاع مقدس و خلق ایثار‌ها و حماسه ها، در خدمت رسانی به مردم، مبارزه با ویروس منحوس کرونا، کمک‌های مومنانه و حوادث غیر مترقبه، حضور در جنگ ۱۲ روزه که یکی از مولفه‌های مهم پیروزی کشور در جنگ با صهونیست و آمریکا است.

او با اشاره به اینکه همزمان با هفته بسیج و ایام فاطمیه شهرستان کازرون میزبان شهید گمنام خواهد بود، گفت: همزمان با هفته مقدس بسیج و دهه فاطمیه، شهرستان کازرون میزبان شهید خوش نامی خواهد بود.

این مقام نظامی با اشاره به این که سپاه و بسیج افتخار دارد که هر چه دارد از مردم است و با تکیه به مردم به صحنه می‌آید، ادامه داد: نقطه قوت سپاه و بسیج، مردمی بودن و تکیه بر مردم است و تلاش بر این است که با تکیه و توان مردم به صحنه بیاید و با این مردم در جهت رسیدن به تمدن بزرگ اسلامی قدم بردارد و نقش اصلی مجموعه قرارگاه خدمت رسانی و اقتصاد مقاومتی در این ایام خدمت به مردم است.

او اضافه کرد: در هفته بسیج رزمایش جهادگران فاطمی ۵ با حضور گروه‌های جهادی برگزار می‌شود که بهره برداری از ۶ طرح عمرانی مسکن محرومان و کانال‌های آب کشاورزی، احداث ۹ طرح آبخیز داری، بهره برداری از ۳۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلو واتی و آغاز و ساخت ۳۰ نیروگاه جدید، برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، برپایی میز‌های خدمت، اردو‌های جهادی جهت خدمت به مردم کم برخوردار، توزیع بسته‌های معیشتی، پاکسازی محیط زیست در محدوده دشت برم و دریاچه پریشان، رزمایش گشت‌های رضویون در مناطق مختلف شهرستان، غبارروبی از ۱۲۰ گلزار شهدا توسط بسیجیان، سرکشی از خانواده معظم شهدا در طرح شهید غیب پرور و... در طول این هفته مقدس توسط بسیجیان اجرا خواهد شد.