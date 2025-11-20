مدیرکل دفتر صلاحیت پرواز سازمان هواپیمایی گفت:شمار هواپیماهای فعال کشور به ۲۰۹ فروند رسید و طی یک سال گذشته، ۵۵۰۰ صندلی جدید به ظرفیت ناوگان افزوده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-منصور صدری مدیرکل دفتر صلاحیت پرواز سازمان هواپیمایی کشوری از تعداد هواپیماهای سرخط کشور خبرداد و گفت: با اتکا به توان داخلی در حوزه تعمیر و نگهداری، شمار هواپیماهای فعال کشور به ۲۰۹ فروند رسید و در طی این یک سال گذشته، ۵۵۰۰ صندلی جدید به ظرفیت ناوگان افزوده شده است.

وی ادامه داد:در حال حاضر، تعداد ۲۰۹ فروند هواپیمای مسافری در کشور فعال هستند که به طور مستمر در حال خدمت رسانی به مسافران می‌باشند.

صدری در خصوص هواپیماهایی هم که زمین‌گیر شده‌اند، گفت:توجه به توانمندی داخلی که توسط متخصصان این صنعت در حال شکل‌گیری و ایجاد است، ما در حوزه تعمیرات و نگهداری هواپیما حرفی برای گفتن داریم. این پیشرفت‌ها باعث شده که وابستگی به خارج در این حوزه به طور قابل توجهی کاهش یابد.

مدیرکل دفتر صلاحیت پرواز سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: با استفاده از تأمین قطعات و انجام تعمیرات، به خصوص در حوزه موتور و راه‌های فرود، توانستیم هواپیماهای فعال را سریع‌تر به ناوگان اضافه کنیم و به مردم خدمت‌رسانی کنیم.

او بیان کرد:این موضوع همچنین موجب جلوگیری از زمین‌گیر شدن دیگر هواپیماها می‌شود و خدمات‌رسانی در این حوزه را به نحو احسن صورت می‌دهد.

وی یادآور شد:در خصوص سن تقویم هواپیما، باید گفت که عملاً سن یک هواپیما تاثیر مستقیم بر ایمنی آن ندارد. در صورتی که یک هواپیما دستورالعمل کارخانه سازنده را به نحو احسن و در زمان‌های مشخص شده رعایت کند و تحت نظارت‌های سازمان هواپیمایی کشوری قرار گیرد، می‌توان گفت که این هواپیما ایمن است و مردم عزیزمان هیچ نگرانی در این خصوص نداشته باشند.

وی افزود:در یک سال اخیر، تقریباً ۵۵۰۰ صندلی به ناوگان کشور اضافه شده است و مردم می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.