باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانههای دولتی ویتنام گزارش دادند که شمار کشتهشدگان سیل و رانش زمین در این کشور به ۴۱ نفر افزایش یافته و سطح آب در شهرها و روستاها همچنان در حال بالا رفتن است.
میزان بارندگی طی سه روز گذشته در چندین بخش از مرکز ویتنام از ۱۵۰۰ میلیمتر فراتر رفته است.
روزنامه ویتنامنت گزارش داد که صبح پنجشنبه یک پل معلق بر روی رودخانه «دا نهیم» در مرکز ویتنام ویران شد. تصاویر و فیلمهای منتشر شده نشان میدهد که این پل تنها در عرض چند ثانیه توسط رودخانه بلعیده میشود.
به گفته دولت ویتنام، بیش از نیم میلیون خانوار و کسبوکار پس از آسیب دیدن شبکههای برق توسط سیل، با خاموشی مواجه هستند. از سوی دیگر، بازرگانان گفتند که سیل مانع برداشت قهوه در منطقه شده است.
سازمان ملی پیشبینی آب و هوای ویتنام نسبت به تشدید این وضعیت هشدار داد و پیشبینی کرد که باران شدید در منطقه ادامه یابد.
منبع: رویترز