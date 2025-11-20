فرمانده سپاه شهرستان آق‌قلا از اجرای بیش از ۵۰۰ برنامه متنوع فرهنگی، ورزشی و جهادی در سطح این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سرهنگ یعقوب مصطفی‌لو گفت: آیین استقبال از شهید خوشنام روز شنبه از مدرسه امام رضا (ع) آغاز می‌شود و مردم می‌توانند از ساعت ۸ صبح در این مراسم حضور یابند.

فرمانده سپاه آق‌قلا با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده افزود: مسابقات ورزشی یادبود شهید امیرحسین دوگونچی و مرحوم صابر کاظمی، پیاده‌روی‌های خانوادگی، دیدار با خانواده معظم شهدا، حضور در گلزار شهدای گمنام و اجرای برنامه‌های جهاد تبیین در ادارات و پایگاه‌ها از جمله اقدامات شاخص این هفته است.

سرهنگ مصطفی‌لو ادامه داد: در حوزه اجتماعی و خدماتی نیز نشست‌های روشنگری، کمک به تهیه جهیزیه محرومان، ویزیت رایگان، برپایی میز خدمت، اردو‌های راهیان نور و دیدار با خانه سالمندان در دستور کار قرار گرفته است.

او همچنین به طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرستان اشاره کرد و گفت: طرح‌های آبی و کشاورزی، احداث مخازن آب و طرح‌های راهسازی با مشارکت مردم و نهاد‌های مردمی اجرا شده و نقش مهمی در مدیریت بحران‌ها ایفا می‌کند.

فرمانده سپاه آق‌قلا در پایان با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و مقاومت گفت: برگزاری یادواره‌های شهدا در مدرسه و حضور فعال مردم در برنامه‌های هفته بسیج می‌تواند در انتقال ارزش‌های انقلاب و زنده نگه داشتن یاد شهدا نقش‌آفرین باشد.

