باشگاه خبرنگاران جوان _ احمد میدری عصر پنجشنبه در نشست ویژه با فعالان اقتصادی، کارگری، بازنشستگان و مدیران درمانی استان البرز با تأکید بر اهمیت دغدغههای مطرحشده از سوی صاحبان صنایع و بیمارستانی این استان گفت: در این نشست مجموعهای از مسائل حوزه تأمین اجتماعی مطرح شد و مطالبات معوق بیمارستانهای بخش خصوصی از سازمان نیز مورد بررسی قرار گرفت. مشکلات مطرحشده کاملاً درست و قابل پیگیری است.
وی افزود: با جمعبندی انجام شده مشکلات کارگری البرزر مقرر شد جلسهای با حضور رییس سازمان تأمین اجتماعی، کارآفرینان و مدیران بیمارستانهای خصوصی البرز برگزار شود تا علاوه بر مسائل ملی، مشکلات مشخص استان در ۲ حوزه بیمه و درمان با سرعت بیشتری رفع شود.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به موضوع مسکن کارگری گفت: رییسجمهور بر ساخت مسکن کارگری تأکید ویژه دارند و ما امروز شاهد آغاز عملیات اولین پروژه در البرز بودیم.
وی افزود: البرز در بخش صنعت بسیار فعال است و کارآفرینان اعلام کردند که برای توسعه مسکن کارگری آماده همکاری هستند.
میدری با بیان اینکه البرز به دلیل موج سریع مهاجرت، با کمبود زمین مواجه است، افزود: در برخی استانها مانند یزد و هرمزگان زمینهای دولتی کافی برای اجرای طرح فراهم بود، اما در البرز این محدودیت وجود دارد با این حال شهرداری و استانداری پیگیر تأمین زمین هستند و وزارت تعاون نیز هر اقدامی از دستش برآید انجام خواهد داد.
منبع ایرنا