اموالی که به آن‌ها خمس تعلق نمی‌گیرد + فیلم

پرداخت خمس شامل برخی از اموال نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرداخت خمس شامل برخی از اموال از جمله ارث، مهریه، یارانه و... نمی‌شود که ویدئوی زیر به صورت خلاصه به آن پرداخته است.

