مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: در نوار شرقی کشور تا سه روز آینده شاهد وزش باد شدید خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: از اواسط هفته آینده در غالب مناطق کشور جوی پایدار و آسمانی صاف حاکم است.

وی ادامه داد: تا اواسط هفته آینده در غالب مناطق کشور جو پایدار و آسمان صاف است که در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی پیش‌بینی می شود.

او بیان کرد: امشب در جنوب‌غرب و سه روز آینده در نوار شرقی کشور در برخی ساعات افزایش وزش باد رخ می دهد و تا شنبه نیز خلیج فارس مواج است.

وی افزود:  امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد ملایم است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۰ و کمینه دمای آن به ۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

