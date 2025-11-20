باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که او پیشنویس طرح جدید پایان دادن به جنگ را دریافت کرده و انتظار میرود در روزهای آینده با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا مکالمه تلفنی داشته باشد.
دفتر زلنسکی در بیانیهای در تلگرام اعلام کرد: «ما مانند گذشته، آمادهایم تا با طرف آمریکایی و همچنین با شرکای خود در اروپا و سراسر جهان به طور سازنده همکاری کنیم تا وضعیت کنونی به صلح منجر شود».
در این بیانیه آمده است که مذاکرات زلنسکی با ترامپ شامل بحث در مورد «نکات کلیدی مورد نیاز برای دستیابی به صلح» خواهد بود.
رسانهها میگویند مقامات آمریکا و روسیه پیشنویس توافق ۲۸ مادهای برای پایان جنگ اوکراین را آماده کردهاند که شامل واگذاری بخشی از دونباس به روسیه و کاهش نیروهای مسلح اوکراین است. طبق این طرح، اوکراین باید کمکهای نظامی آمریکا را کاهش دهد و استقرار نیروهای غربی را ممنوع کند. جزئیات کامل این توافق هنوز منتشر نشده، اما گفته میشود که این طرح مورد حمایت ترامپ است.
دو منبع مطلع به رویترز گفتهاند که واشنگتن به زلنسکی اعلام کرده است کییف باید چارچوب پیشنهادی آمریکا را بپذیرد.
کشورهای اروپایی با این طرح مخالفت کردند و میگویند شرایطی که در این طرح آمده، معادل تسلیم اوکراین خواهد بود.
تشدید اقدامات دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین، در زمان مناسبی برای دولت کییف اتفاق نمیافتد. زیرا نیروهای این کشور در میدان نبرد مشغول عقبنشینی هستند و دولت زلنسکی نیز به دلیل رسوایی ناشی از فساد تضعیف شده است. پارلمان این کشور روز چهارشنبه دو وزیر کابینه را اخراج کرد.
در همین حال، مسکو اقدامات دیپلماتیک جدید را کماهمیت میداند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در این خصوص گفت: «در حال حاضر رایزنیهایی در حال انجام نیست. البته تماسهایی وجود دارد، اما هیچ فرآیندی وجود ندارد که بتوان آن را رایزنی نامید.»
با نزدیک شدن زمستانی دیگر در جنگ تقریباً چهار ساله اوکراین، نیروهای روسی تقریباً یک پنجم این کشور را اشغال کردهاند و آمادهاند تا اولین شهر مهم خود را در تقریباً دو سال گذشته تصرف کنند. این شهر پوکروفسک نام دارد و تصرف آن میتواند کنترل روسیه بر منطقه دونباس را تقویت کرده و ضربه سنگینی به خطوط دفاعی اوکراین وارد کند.
منبع: رویترز