وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه تولید باید آخرین بخشی باشد که برق و گاز آن قطع می‌شود، از وزارت نفت، وزارت نیرو و شرکت گاز خواست به این دستور توجه کنند تا شاهد محدودیت‌های کمتری بر بخش صنعت و تولید کشور باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمد اتابک وزیر صمت در آیین افتتاح بیست و دومین نمایشگاه ایران متافو اظهار داشت: محدودیت‌هایی که در سال گذشته در زمینه گاز و برق برای صنعت اعمال شد، محدودیت در بخش های ذوب را به دنبال داشت که نتایج آن را در افزایش خام فروشی محصولات معدنی شاهد بودیم زیرا چون بنگاه‌ها از نظر اقتصادی قابلیت چرخش اقتصادی خود را حفظ کنند.

وی با اشاره به اینکه ستاد فولاد مسئول تنظیم زنجیره فولاد است اما در گذشته برای مدتی جلسات آن تشکیل نمی شد، گفت: اکنون میزان تولید در بعضی از بخش ها مازاد است، که این موضوع مجوز صادرات را در مقاطع میانی را فراهم کرده است.

اتابک با اشاره اینکه متافو یکی از نمایشگاه‌های پررونق و معتبر در کشور است، گفت: این نمایشگاه امسال بیش از ۷۰۰ شرکت‌کننده داخلی و بیش از ۱۱۰ شرکت‌کننده خارجی دارد، که نشان‌دهنده گستردگی و تنوع صنعت متالورژی و معدن در کشور است.

وزیر صمت افزود: وضعیت استقبال از این نمایشگاه نسبت به سال‌های گذشته بهتر شده و تعداد شرکت‌کنندگان و کیفیت حضور آن‌ها افزایش یافته است، به گونه‌ای که بازدیدکنندگان می‌توانند موارد قابل توجهی را مشاهده کنند.

وزیر صمت در مورد استقبال بین‌المللی، تعداد شرکت‌کنندگان خارجی و تاثیر تحریم ها بر صنعت گفت: امسال از لحاظ تعدادی نسبت به سال قبل افزایش یافته است، باید بگویم که تاثیر تحریم‌ها بر صنعت، معدن و تجارت کشور مهم نبوده اما برای اینکه بگویم تاثیری نخواهد داشت، هنوز زود است.

اتابک در خصوص مباحث مطرح شده از سوی رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان مصرف سوخت معادن گفت: گزارشی در این خصوص تهیه و به مجلس ارسال شده است.

بیست‌ و دومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی ایران (Iran Metafo ۲۰۲۵) صبح امروز ۲۹ آبان ۱۴۰۴ با حضور سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدمسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیات عامل ایمیدرو و محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح شد.

در این دوره از نمایشگاه ۶۱۰ شرکت داخلی و ۱۱۳ شرکت خارجی از ۱۳ کشور حضور دارند.

