باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت:ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر(جنوب به شمال) محدوده سیاه بیشه ، آزادراه تهران – پردیس حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۲ و آزادراه پردیس – تهران حدفاصل تونل شماره ۳ تا تونل شماره گزارش شده است

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در محور قدیم تهران – بومهن محدوده پیچ های جاجرود و ترافیک نیمه سنگین در محور هراز مسیر(رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو را شاهد هستیم.

او بیان کرد: تردد روان در محور فیروزکوه ، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر(رفت و برگشت) ، محور چالوس مسیر(شمال به جنوب) و محور قدیم بومهن - تهران را شاهد هستیم.

وی در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها هم گفت:ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج – قزوین حدفاصل گرمدره تا استاندارد ، آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پلیس راه مهرشهر تا امامزاده طاهر و پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و آزادراه قم – تهران حدفاصل سعیدآباد تا پل شهید کاظمی را شاهد هستیم.

وی افزود: ترافیک سنگین در آزادراه تهران – ساوه حدفاصل فیروزبهرام تا رضی آباد و آزادراه ساوه – تهران حدفاصل نسیم شهر تا رضی آباد، بزرگراه تهران – ورامین محدوده قلعه نو و محور تهران – شهریار در برخی از مقاطع را شاهد هستیم.