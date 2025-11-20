مراسم سوگواری دخت نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا ( س) توسط اصحاب رسانه همراه با استقبال از شهید گمنام در رشت برگزار شد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ مراسم سوگواری دخت نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا ( س) امروز با حضور جمعی از فعالان سازمان بسیج رسانه گیلان و جمعی از اصحاب رسانه استان همراه با استقبال از شهید گمنام در سالن همایش تبلیغات اسلامی گیلان در رشت برگزار شد.‌

این مراسم عزاداری با سخنرانی حجت الاسلام عاشوری و با نوای سجاد قاسمی و ابوذر روحی برپا شد.

گفتنی است : در این مراسم به ویژگی های شخصیتی بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا ( س) و همچنین اخلاص و ایمان بالای شهدای دوران دفاع مقدس ، مدافعان حرم و...به ویژه شهدای گمنام این مرز و بوم که از جانشان گذشتند تا امروز ما در آرامش و آسایش زندگی کنیم، پرداخته شده است.‌