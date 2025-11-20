مراسم سوگواری دخت نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا ( س) توسط اصحاب رسانه همراه با استقبال از شهید گمنام در رشت برگزار شد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ مراسم سوگواری  دخت نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا ( س) امروز با حضور جمعی از فعالان  سازمان بسیج رسانه  گیلان و جمعی از اصحاب رسانه استان همراه با استقبال از شهید گمنام در سالن همایش تبلیغات اسلامی گیلان در رشت برگزار شد.‌

 این مراسم عزاداری  با سخنرانی حجت الاسلام عاشوری و با نوای سجاد قاسمی و  ابوذر روحی  برپا شد. 

گفتنی است : در این مراسم  به ویژگی های شخصیتی بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا ( س) و همچنین اخلاص و ایمان بالای شهدای  دوران دفاع مقدس ، مدافعان حرم و...به ویژه شهدای گمنام این مرز و بوم که  از جانشان گذشتند تا امروز ما در آرامش و آسایش زندگی کنیم،   پرداخته شده است.‌

اجرای بیش از ۸ هزار و ۷۰۰برنامه به مناسبت هفته بسیج در گیلان
