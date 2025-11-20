باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هشدار داد که فروپاشی خدمات بهداشتی در نوار غزه به یک فاجعه در زمینه بهداشت عمومی تبدیل شده است.

این آژانس می‌گوید تخریب گسترده زیرساخت‌ها بر اثر بمباران‌های رژیم صهیونیستی باعث شده تمامی سیستم‌های انتقال فاضلاب از بین رفته و نیمی از خانواده‌ها شاهد دفع نامناسب فاضلاب خانگی باشند.

در همین حال، رسانه‌های فلسطینی می‌گویند که محدودیت‌های شدید واردات کمک‌ها و محاصره طولانی رژیم اسرائیل مانع از تعمیرات اساسی زیرساخت‌های حیاتی در غزه شده است.

پیش از این و در روز یکشنبه، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که وضعیت بهداشت در این باریکه محصور با وجود توافق آتش‌بس همچنان «فاجعه‌بار» است و خاطرنشان کرد که مراکز درمانی تازه تأسیس به دلیل بارندگی شدید از کار افتاده‌اند و چادر‌ها در شرایط آب و هوایی نامناسب در حال فرو ریختن هستند. خلیل الدقران، سخنگوی این وزارتخانه هشدار داد که اسرائیل همچنان از «ورود دارو‌ها و تجهیزات پزشکی ضروری به باریکه جلوگیری می‌کند، علاوه بر این، از خروج مجروحان و مصدومان برای درمان در خارج از کشور نیز جلوگیری می‌شود.»

پیش تر، دفتر رسانه‌ای دولت غزه هشدار داد که فلسطینی‌ها از زمان آغاز جنگ با «خطرناک‌ترین فاجعه انسانی» رو‌به‌رو هستند و اسرائیل با محاصره، «عمدا فاجعه را عمیق‌تر می‌کند».

