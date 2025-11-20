یونیسف هشدار داد که تخریب گسترده زیرساخت‌های فاضلاب در غزه باعث فروپاشی خدمات بهداشتی و بروز فاجعه سلامت عمومی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هشدار داد که فروپاشی خدمات بهداشتی در نوار غزه به یک فاجعه در زمینه بهداشت عمومی تبدیل شده است.

این آژانس می‌گوید تخریب گسترده زیرساخت‌ها بر اثر بمباران‌های رژیم صهیونیستی باعث شده تمامی سیستم‌های انتقال فاضلاب از بین رفته و نیمی از خانواده‌ها شاهد دفع نامناسب فاضلاب خانگی باشند.

در همین حال، رسانه‌های فلسطینی می‌گویند که محدودیت‌های شدید واردات کمک‌ها و محاصره طولانی رژیم اسرائیل مانع از تعمیرات اساسی زیرساخت‌های حیاتی در غزه شده است.

پیش از این و در روز یکشنبه، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که وضعیت بهداشت در این باریکه محصور با وجود توافق آتش‌بس همچنان «فاجعه‌بار» است و خاطرنشان کرد که مراکز درمانی تازه تأسیس به دلیل بارندگی شدید از کار افتاده‌اند و چادر‌ها در شرایط آب و هوایی نامناسب در حال فرو ریختن هستند. خلیل الدقران، سخنگوی این وزارتخانه هشدار داد که اسرائیل همچنان از «ورود دارو‌ها و تجهیزات پزشکی ضروری به باریکه جلوگیری می‌کند، علاوه بر این، از خروج مجروحان و مصدومان برای درمان در خارج از کشور نیز جلوگیری می‌شود.»

پیش تر، دفتر رسانه‌ای دولت غزه هشدار داد که فلسطینی‌ها از زمان آغاز جنگ با «خطرناک‌ترین فاجعه انسانی» رو‌به‌رو هستند و اسرائیل با محاصره، «عمدا فاجعه را عمیق‌تر می‌کند».

منبع: الجزیره

برچسب ها: نوار غزه ، بهداشت عمومی ، زیرساخت‌های بهداشتی
خبرهای مرتبط
سلاح‌های انفجاری در سال ۲۰۲۴ کودکان را به میزان بی‌سابقه‌ای کشته یا زخمی کرده‌اند؛ غزه بالاترین آمار
سازمان ملل هشدار داد که وضعیت غزه همچنان «بسیار وخیم» است
دیده‌بان حقوق بشر آوارگی فلسطینیان از اردوگاه‌های کرانه باختری را جنایت جنگی خواند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کرد
آغاز صادرات سیمان ایران به افغانستان از مسیر ریلی
قطع واردات مواد اولیه داروهای مسکن از افغانستان؛ وزیر بهداشت: درمان و جراحی در ایران با اختلال جدی مواجه شده است
اذعان سفیر آمریکا: خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری معادل «تروریسم» است
سلاح‌های انفجاری در سال ۲۰۲۴ کودکان را به میزان بی‌سابقه‌ای کشته یا زخمی کرده‌اند؛ غزه بالاترین آمار
اهدای عضو مهاجر افغانستانی جان ۷ نفر را نجات داد
قطر سفر نتانیاهو به جنوب سوریه را محکوم کرد
آمریکا فروش ۹۳ میلیون دلاری تسلیحات به هند را تصویب کرد
دیدار زلنسکی با مقامات پنتاگون همزمان با انتشار طرح آمریکا برای پایان جنگ
۴۲ زخمی در پی برخورد دو قطار در جمهوری چک
آخرین اخبار
هشدار یونیسف درباره فروپاشی خدمات بهداشتی در غزه
زلنسکی پیش‌نویس طرح جدید صلح را دریافت کرد
سیل و رانش زمین در ویتنام ۴۱ کشته بر جای گذاشت
نگرانی آلمان از طرح صلح ترامپ: اوکراین و اروپا نیز باید پشت میز مذاکره باشند
ابراز نگرانی فرانسه از تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی در لبنان و سوریه
استارمر به چین سفر می‌کند
دیدار زلنسکی با مقامات پنتاگون همزمان با انتشار طرح آمریکا برای پایان جنگ
قطع واردات مواد اولیه داروهای مسکن از افغانستان؛ وزیر بهداشت: درمان و جراحی در ایران با اختلال جدی مواجه شده است
قطر سفر نتانیاهو به جنوب سوریه را محکوم کرد
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کرد
مجارستان: اتحادیه اروپا تأمین مالی «مافیای جنگ» اوکراین را متوقف کند
کالاس: هر طرح صلح اوکراین نیازمند همراهی کی‌یف و اروپاست
۴۲ زخمی در پی برخورد دو قطار در جمهوری چک
آمریکا فروش ۹۳ میلیون دلاری تسلیحات به هند را تصویب کرد
دیده‌بان حقوق بشر آوارگی فلسطینیان از اردوگاه‌های کرانه باختری را جنایت جنگی خواند
آغاز صادرات سیمان ایران به افغانستان از مسیر ریلی
افغانستان در صدر فهرست کشورهای با پایین‌ترین سطح کیفیت زندگی در جهان
اذعان سفیر آمریکا: خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری معادل «تروریسم» است
دعوت طالبان از سرمایه‌گذاران بین‌المللی در کنفرانس سه‌جانبه با ایران و ازبکستان
سئول از کره شمالی خواست پیشنهاد مذاکرات نظامی را بپذیرد
سلاح‌های انفجاری در سال ۲۰۲۴ کودکان را به میزان بی‌سابقه‌ای کشته یا زخمی کرده‌اند؛ غزه بالاترین آمار
اهدای عضو مهاجر افغانستانی جان ۷ نفر را نجات داد
ترامپ روز جمعه در کاخ سفید با ممدانی دیدار می‌کند
دادگاه کیفری بین‌المللی: اسرائیل خواهان سلب صلاحیت دادستان ارشد است
عراق بعد از انتخابات؛ از صعود مقاومت در پارلمان تا جایگاه متزلزل السودانی
قمار ترامپ: فروش F-۳۵ به بن‌سلمان، ریسک برای امنیت
خبر بد برای اوکراین در کاخ سفید؛ کیت کلوگ احتمالا تا زمستان کنار می‌رود
ترامپ لایحه‌ای را برای انتشار پرونده‌های اپستین امضا کرد
پوتین به دنبال بی‌نیاز کردن روسیه از مدل‌های خارجی هوش مصنوعی
سازمان ملل هشدار داد که وضعیت غزه همچنان «بسیار وخیم» است