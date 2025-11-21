باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احمد آریایی‌نژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گرانی قیمت دارو گفت: اخیراً ما برای نیازمندان به دارو با مشکل تهیه دارو روبه‌رو بودیم. با تغییرات نرخ ارز، بازار دچار شوک شد و قیمت دارو چند برابر شد.

نماینده مردم ملایر در مجلس بیان کرد: برای حل این مشکل راه‌های مختلفی نیاز است که یکی از آنها تقویت بیمه‌هاست، چون مردم توان پرداخت هزینه دارو را ندارند. موضوع دیگر «واقعی‌سازی نیاز به دارو» است؛ چون گاهی فردی دارو را دریافت می‌کند و کمبود ایجاد می‌شود چون همان دارو را در جای دیگر چند برابر قیمت می‌فروشد بنابراین باید این موارد رصد شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: مواد اولیه دارو در صورتی که توان تولید داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان جوانان وجود دارد بدهیم تا بسازند نه اینکه از خارج از کشور وارد کنیم چون گران تمام می‌شود لذا لازم است درآمد پایدار و آورده‌ای ایجاد کنیم تا بتوانیم مواد اولیه مورد نیاز را با قیمت مناسب وارد کنیم همچنین بیمه‌های مکمل می‌توانند راهی باشند تا بیماران نیازمند داروهای وارداتی ارزیابی شوند و داروهای لازم برایشان تأمین شود.

آریایی‌نژاد تصریح کرد: در داخل کشور با گرانی دارو مواجه هستیم؛ این موضوع هشداری است که باید برای رفع آن اقدام کنیم و نقش پیشگیری را نیز در کاهش تعداد بیماران و افزایش توان مالی برای خرید دارو نباید فراموش کرد البته متأسفانه هر سال این موضوع مطرح شده، اما فرهنگ‌سازی و پیگیری لازم صورت نگرفته است.

نماینده مردم ملایر در مجلس اضافه کرد: سالانه مقدار زیادی دارو دور ریخته می‌شود، چه به دلیل تجویز بیش از حد و چه تقاضای بیش از نیاز به‌ویژه در ایام نزدیک به سال جدید، مشاهده می‌کنیم چه مقدار دارو از خانه‌ها بیرون ریخته می‌شود؛ حتی داروهای خاص و گران‌قیمت لذا باید برای بازگشت داروهای تحویل‌گرفته‌شده از داروخانه به چرخه مصرف نیز راهکاری اندیشیده شود. متأسفانه این چرخه اکنون مشکل دارد و نظارت کافی انجام نمی‌شود و دارو دور ریخته می‌شود.

این نماینده مجلس می‌گوید باید از همان ابتدا تجویز بی‌رویه کاهش یابد تا نیازی به دور ریختن نباشد. اگر هم دارویی اضافه آمد و از نظر سلامت قابل استفاده بود، امکان بازگشت آن فراهم شود. بسیاری مکان‌ها مانند سراهای سالمندان، مراکز نگهداری معلولان و مجموعه‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند که توان پرداخت هزینه دارو را ندارند و می‌توان داروهای مازاد را برای آنها مورد استفاده قرار داد.

آریایی‌نژاد در پاسخ به این سوال که دلیل افزایش قیمت دارو با توجه به اینکه بخش زیادی از داروهای مورد نیاز کشور در داخل تأمین می‌شود، چیست؟، گفت: تورم در کشور زنجیره‌ای است. وقتی کارگر نتواند نیازهای روزمره خود را تامین کند مجبور هستید حقوقش را بالا ببرید آن هم به این صورت که محصولات را گران کنی تا حقوق کارگر را پرداخت کنی؛ بنابراین گرانی یک کالا بر سایر اقلام نیز اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، هرچند دارو در داخل تولید می‌شود، اما مواد اولیه آن از خارج وارد می‌شود که با افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین آنها بالا می‌رود , در نتیجه، ترکیبی از عوامل مختلف باعث گرانی دارو می‌شود و بحث عرضه و تقاضا نیز در جای خود اهمیت دارد لذا به نظر می‌رسد یک کار کارشناسی دقیق، همگانی و فوری نیاز دارد.