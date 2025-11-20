میوه خرمالو باید به صورت کاملا رسیده مصرف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این ویدیو محسن باغبانی، متخصص طب ایرانی در مورد مضرات استفاده از خرمالو گس و با پوست بر روی معده، ریه، حنجره و...صحبت می‌کند که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید‌.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب سنتی ، طب ایرانی ، درمان بیماری
خبرهای مرتبط
طرز تهیه شربت مقوی معده + فیلم
خطر مسمومیت با میوه ازگیل + فیلم
مضرات نوشیدن آب همراه با یخ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از نانو تا کوانتوم؛ معاون علمی وعده داد تحول بزرگ فناوری در راه است
لزوم بازنگری و به‌روزرسانی برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور
توضیح اورژانس تهران درباره حادثه تصادف خط ویژه بزرگراه چمران؛ کمبود آمبولانس واقعی است
اسباب‌بازی‌های سمی؛ زنگ خطر برای کودکان برزیلی
صدور مجوز صادرات نیمه‌رسانا‌های پیشرفته آمریکایی به عربستان و امارات
خبر خوش نقشه گوگل برای رانندگان خودرو‌های برقی
خداحافظی دانشمند ارشد هوش مصنوعی «متا» از این شرکت
منع مصرف انار در هنگام سرماخوردگی + فیلم
طرز تهیه شربت مقوی معده + فیلم
آخرین اخبار
منع مصرف انار در هنگام سرماخوردگی + فیلم
طرز تهیه شربت مقوی معده + فیلم
لزوم بازنگری و به‌روزرسانی برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور
خبر خوش نقشه گوگل برای رانندگان خودرو‌های برقی
توضیح اورژانس تهران درباره حادثه تصادف خط ویژه بزرگراه چمران؛ کمبود آمبولانس واقعی است
خداحافظی دانشمند ارشد هوش مصنوعی «متا» از این شرکت
از نانو تا کوانتوم؛ معاون علمی وعده داد تحول بزرگ فناوری در راه است
صدور مجوز صادرات نیمه‌رسانا‌های پیشرفته آمریکایی به عربستان و امارات
اسباب‌بازی‌های سمی؛ زنگ خطر برای کودکان برزیلی
پنج آنتی‌بیوتیک پرفروش در ایران
آزمون استخدامی سرایدار و نیروی خدماتی مدارس برگزار می‌شود
افزایش شیوع آنفلوآنزا در این فصل طبیعی است/ دانش آموزان دارای علائم به مدرسه نروند
تکنیکی برای درمان شوک‌های عصبی + فیلم