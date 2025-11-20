باشگاه خبرنگاران جوان- سلطنت‌طلبان در خارج از کشور فضای سختی را برای ایرانیان خصوصا در لس‌آنجلس به وجود آورده‌اند. گفته می‌شود در این منطقه سلطنت‌طلبان علیه هر ایرانی که با رویه سیاسی آنان همراهی نمی‌کند رفتار و برخورد شدیدی با آنان کرده و حتی اجازه کار به هموطنان خود در این کشور را نمی‌دهند.

از این رو برخی از ایرانیان در این شهر مجبور شدند به عنوان سیاهی‌لشکر این طیف در اردوگاه ضدانقلاب فعالیت کنند تا این افراد مانع کسب و کار و زندگی آنان نشوند.

سلطنت‌طلبان بعد از حمایت رژیم صهیونیستی برای حمله به خاک ایران حالا هر روز رویه تند و رادیکال‌تری را بکار می‌گیرند که به خیال خود بتوانند براندازی را صورت دهند.

این گروهک ضدانقلاب با برگزاری یک نشست در مونیخ و جمع کردن برخی از افراد که مشخص بود پناهندگانی بودند که با مشکلات فراوانی در خارج از کشور رو‌به‌رو هستند اعلام کردند که از ساواک حمایت می‌کنند و خود را ساواکی خواندند.

این گروهک بعد از جنگ سراغ یک دفترچه خشونت‌طلبی رفته تا جوانان را به ایجاد خرابکاری و خونریزی و اقدامات تروریستی در کشور تشویق کند. در همین رابطه برخی از حامیان و نزدیکان خاندان پهلوی اعلام کردند که باید خونریزی صورت گیرد و این موضوع برای براندازی اجتناب ناپذیر است!

اما حالا بازهم این گروهک تروریستی پا را فراتر گذاشته و برخی از زنان جوان از این طیف در شبکه‌های اجتماعی ویدئو‌هایی از خودمنتشر می‌کنند که در آن این افراد با عصبانیت تمام علیه مردم صحبت کرده و با توهین‌های رکیک نشان می‌دهند که از مردم ایران عصبانی هستند.

این موارد هرچند که ضعف و عجز ضدانقلاب را در رسیدن به اهداف خود نشان می‌دهد، اما با کنار رفتن پوسته و روکش سلطنت‌طلبان ماهیت واقعی آنان را نیز به نمایش می‌کشد.

این موارد باعث شد که برخی از اعضای ضدانقلاب این رویه را مورد اعتراض قرار دهند، اما با توجه به خشونت طلبی سلطنت‌طلبان با احتیاط کامل این توهین‌ها را برای ضدانقلاب مضر توصیف کردند.

یکی از کاربران ضدانقلاب در برابر توهین دختران سلطنت‌طلب به مردم شریف ایران نوشت: «باور کنید نوشتن این چند خط برایم آسان نیست؛ و پیش از هرچیز باید از شما عذر بخواهم، که چنین محتوای سخیف، چنین واژگان زخم‌زننده و بی‌پروا را در صفحه‌ام می‌گذارم. اما گاهی برای نجاتِ یک تن، باید چراغ را روی زخم گذاشت، نه روی پرده. مشکل ما همین‌جاست. همین نقطه‌ای که هیچ‌کس جرأت نگاه‌کردن به آن را ندارد. به این دو دختر جوان نگاه کنید. به لحن‌شان. به واژگان‌شان. به خشونتِ خام و بی‌ریشه‌ای که از دهانشان بیرون می‌ریزد.»

این توهین‌ها آنقدر سخیف بود که «سالومه سیدنیا» مجری هتاک شبکه سلطنت‌طلب منوتو با عنوان اینکه این موارد نشان می‌‎دهد که سلطنت‌طلبان خارج‌نشین خسته هستند و هر کاری از جمله انتشار دفترچه و برگزاری نشست کردند، اما به اهداف خود نرسیدند.

سلطنت‌طلبان البته رویه‌ای نیز برای مقابله با معترضان خود نیز یافته‌اند و در موارد مختلف اقدام به حمله به صفحات این افراد می‌کنند و آنها را به باد دشنام و ناسزا می‌گیرند تا این افراد را منکوب و سرکوب کنند. البته رژیم صهیونیستی با کمک هوش مصنوعی و اکانت‌سازی فیک نیز در این راه به سلطنت‌طلبان کمک می‌کند.

در همین رابطه وقتی روزنامه فرانسوی لوموند مطالبی را درباره «رضا پهلوی» نوشت و عنوان کرد که این فرد چندسالی است که به عنوان ابزار و مهره صهیونیست‌ها همه اوامر این رژیم را انجام می‌دهد، برخی از سلطنت‌طلبان از ضدانقلاب خواستند که در برابر این روزنامه موضع بگیرند، اما اعضای ضدانقلاب فحاشی و تندروی و خشونت کلام این گروهک تروریستی را یادآور شده و عنوان کردند که به هیچ وجه این موارد را فراموش نمی‌کنند.

سلطنت‌طلبان هر روز رویه خاصی از خود به نمایش می‌گذارند، از همراهی با رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه گرفته تا انتشار دفترچه خشونت و ترور و اعلام ساواکی بودن و حالا فحاشی و توهین به مردم ایران، به طور روزانه این طیف ضدانقلاب درونمایه خود را بیشتر نمایان می‌کند.

سلطنت‌طلبان به شدت با وجود اینکه شعار آزادی می‌دهند نسبت به مخالف و منتقد خود با تندی و فحاشی رو‌به‌رو می‌شوند. یک نمونه این موارد مصاحبه «شهرام شب پره» خواننده لس آنجلسی با «علی ضیاء» به عنوان یک برنامه مستقل مجازی بود که سلطنت‌طلبان به شدت این خواننده را مورد توهین و هتاکی قرار دادند که وی مجبور شد که عذرخواهی کرده و عنوان کند که شاهی است تا عوامل خاندان پهلوی دست از سر وی بردارند.

سلطنت‌طلبان به خوبی نشان داده‌اند که ماهیت خشونت آمیز و تندرویی دارند و با زنده نگه داشتن ساواک در لس آنجلس از روش‌های این سازمان مخوف و شکنجه‌گر استفاده می‌کنند.

منبع: فارس