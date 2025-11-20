سرپرست دفتر توانمندسازی کودکان بهزیستی اعلام کرد: در فرزندخواندگی الزام قانونی برای واگذاری خانه وجود ندارد و تنها باید بخشی منطقی از اموال به‌عنوان جایگزین ارث به نام کودک تملیک شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا الوند، سرپرست دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا خانواده باید خانه‌ای به نام کودک در روند فرزندخواندگی کنند، توضیح داد: قانون چنین الزامی نگذاشته است. اما چون طبق احکام شرعی فرزندخوانده در حکم فرزند بیولوژیک نیست و از والدین جدید ارث نمی‌برد، قانونگذار برای حفظ حقوق کودک، «ایجاد جایگزین ارث» را ضروری دانسته است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، بخشی از اموال باید به تشخیص کارشناسان بهزیستی و تأیید مرجع قضائی به نام آتی کودک تملیک شود. این تملیک می‌تواند سه دانگ خانه باشد، یا اگر فرد خانه ندارد می‌تواند بیمه عمر، سپرده بانکی یا هر دارایی مطمئن دیگری به نفع کودک ایجاد کند.

الوند تأکید کرد: این تصور که یک‌سوم کل دارایی‌ها باید واگذار شود، صحیح نیست و مبنای قانونی ندارد. میزان تملیک باید منطقی و بر اساس نیاز آینده کودک باشد، نه شرطی ثابت و یکسان برای همه.

منبع: مهر

برچسب ها: خانواده ، فرزند خواندگی
