باشگاه خبرنگاران جوان - یارانه مرحله ۱۷۷ به مبلغ ۱۲۵ هزار و ۶۰۲ میلیارد ريال بحساب ۱۴ میلیون ۴۰۶ هزار و ۱۲۵ سرپرست خانوار در دهک های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۱ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۸۱۷ نفر در دهک های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانك عامل در سراسر کشور واریز می شود.