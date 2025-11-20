یارانه مرحله ۱۷۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یارانه مرحله ۱۷۷ به مبلغ ۱۲۵ هزار و ۶۰۲ میلیارد ريال بحساب ۱۴ میلیون ۴۰۶ هزار و ۱۲۵ سرپرست خانوار در دهک های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۱ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۸۱۷ نفر در دهک های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانك عامل در سراسر کشور واریز می شود.

تبادل نظر
