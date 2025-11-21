باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محسن برمهانی، معاون سیما در حاشیه نکوداشت چهلمین روز درگذشت زنده‌یاد محمد کاسبی، از راز محبوبیت این هنرمند مردمی گفت و بیان کرد: هنرمندی که نیت‌ خدایی داشته باشد و برای مردم کار کند، در اذهان می‌ماند. کسی که نقش راننده کامیون را بازی می‌کند، بعد از سال‌ها پس از پخش «خوش رکاب» و فوت ایشان، راننده کامیون‌ها برای مرحوم کاسبی یادبود می‌گیرند و روی کامیون‌های خود عکس‌اش را نصب می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که این فرد در قلب ایران نفوذ کرده است. نیت الهی و کار برای مردم رمز اصلی کار اوست. ایشان واقعاً هنرمند بصیری بود.

برمهانی به صداقت مرحوم کاسبی اشاره کرد و گفت: این جمله که می‌گویند «سیاسی نباشید، ما حرف از سیاست نمی‌زنیم» سیاسی‌ترین حرف ممکن است. آقای کاسبی دور از جریانات سیاسی غالب حرفه خودش، خط مشی مشخص داشت و صداقتش مردم را به سمت او جلب کرد. بعضی از هنرمندان گزاره‌ای دارند که کار سیاسی نکنید، ما اهل هنر هستیم. همین گزاره سیاسی‌ترین گزاره است. اتفاقاً اگر شما نظری دارید باید بیان کنید.

معاون سیما ادامه داد: هنرمندی بابت ابراز ندامت از رویکرد غلطی که در یک دوره‌ای داشت، گفت: من از این به بعد فقط سکوت می‌کنم. چه کسی گفته هنرمند سکوت کند؟! هنرمند باید حرف حق را بزند. وقتی هنرمند اقدام به انتقال مفهوم می‌کند، باید پشت دوربین هم این معنا را منتقل کند. ممکن است بگویید اگر هرکس بخواهد نظر خود را بیان کند. ممکن است اختلاف‌نظر پیش می‌آید. بله همینطور است، ولی هنرمند باید صحبت کند، تا نگاه و خط مشی‌اش مشخص شود. آن زمان منِ کارگردان می‌دانم که آیا می‌خواهم با این طرز فکر کار کنم یا خیر.

وی با بیان اینکه مرحوم کاسبی یکی از افرادی بود که در ابراز رویکرد و نگاه‌اش صریح بود و هزینه‌اش هم داد، گفت: همین باعث شد بعضی‌ها با او مرزبندی کنند. ایشان حتی تا لحظه آخر بر موضع خود ماند. بنده خبر دارم که مرحوم کاسبی در مسائل درمانی‌اش به مشکل خورده بود، ولی همان مسیر و موضع خود را ادامه داد.