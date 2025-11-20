باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - در جهت اجرای طرح‌های مداوم نیروی انتظامی برای تأمین امنیت و مقابله با جرائم، مأموران پلیس استان فارس، موفق به کشف انواع مواد مخدر، کالا‌های قاچاق، احشام بدون مجوز و نیز دستگیری عاملان این جرائم شدند.

کشف هروئین از منزلی در شیراز و دستگیری قاچاقچی

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس از کشف ۶ کیلوگرم هروئین در منرلی در شهرستان شیراز خبر داد.

سرهنگ بیژن بارسالاری رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس اظهار کرد: در جهت اجرای طرح برخورد با سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات فنی مطلع شدند فردی در منزل خود اقدام به خرید و فروش مواد مخدر می‌کند که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی به محل مذکور اعزام و در بازرسی از آن منزل موفق شدند ۶ کیلوگرم هروئین را کشف کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس با بیان اینکه در این خصوص یک نفر قاچاقچی دستگیر شد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف ۴۷ میلیارد کالای بدون مجوز در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از کشف انواع کالای بدون مجوز به ارزش ۴۷ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیرضا نوشاد فرمانده انتظامی مرودشت، اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، ماموران پلیس امنیت اقتصادی هنگام کنترل محور و اجرای ایست و بازرسی با هماهنگی قضایی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو، ۳۱۴ کپسول شارژ گاز خودرو، ۲۶۰ جعبه فندک، یک هزار و ۱۰۰ جعبه کاغذ و مقادیر زیادی خوراکی خارجی بدون هرگونه مجوز کشف شد، گفت: ارزش کالا‌های مکشوفه برابر نظر کارشناسان، ۴۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی مرودشت با اشاره به اینکه در این خصوص راننده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، تصریح کرد: از آنجایی که پدیده شوم قاچاق کالا یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی در جامعه محسوب می‌شود، پلیس با قاطعیت تمام با افرادی که بخواهند با واردات کالای قاچاق به اقتصاد کشور ضربه وارد کنند برخورد خواهد کرد.

کشف ۲۵ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز زیر بار سنگ

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۲۵ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز خبر داد.

سرهنگ محمدرضا رضایی رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس بیان کرد: در اجرای طرح برخورد با قاچاق سوخت، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه تریلر حامل بار سنگ مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او تصریح کرد: در بازرسی از این کامیون ۲۵ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز که به صورت حرفه‌ای در تانکری زیر سنگ‌ها جاسازی شده بود، کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: راننده دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

کشف ۶۵ راس احشام بدون مجوز در سپیدان

فرمانده انتظامی سپیدان از کشف ۶۵ راس گوسفند بدون مجوز به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ذبیح اله رضایی فرمانده انتظامی سپیدان اظهار کرد: در جهت اجرای طرح برخورد با قاچاق احشام، ماموران انتظامی سپیدان هنگام بررسی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۶۵ راس گوسفند بدون هرگونه مجوز قانونی کشف شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی سپیدان با اشاره به نقش مخرب قاچاق احشام، از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

توقیف موتورسیکلت بدون مجوز در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از کشف یک دستگاه موتورسیکلت خارجی بدون مجوز به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز، اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با موتورسیکلت‌های سنگین و قاچاق در سطح شهرستان، مأموران کلانتری ۲۴ ابوذر هنگام گشت زنی به یک موتورسیکلت خارجی مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را به مقر انتظامی انتقال دادند.

او افزود: در بررسی ماموران مشخص شد موتورسیکلت فوق بدون مدارک قانونی است.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش موتورسیکلت مکشوفه، ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: راکب به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری سارق در فسا

فرمانده انتظامی شهرستان فسا از دستگیری سارق سابقه داری خبر داد که، اقدام به سرقت ۱۳ فقره محتویات درون خودرو کرده بود.

سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: با اعلام سرقت درون خودرو در یکی از محلات شهر، شناسایی عامل یا عاملان سرقت در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او به بررسی صحنه وقوع جرم و شگرد خاص متهم برای عدم شناسایی اشاره کرد و گفت: علیرغم تلاش متهم برای پنهان ماندن هویتش، ماموران پلیس موفق به شناسایی و دستگیری سارق شدند که سابقه سرقت نیز در کارنامه کیفری خود دارد.

این مقام انتظامی با اشاره اینکه مقادیر زیادی اقلام سرقتی از جمله ابزارآلات و آچار، ضبط و باند، باطری، گوشی تلفن همراه و ... به ارزش حدود یک میلیارد ریال از مخفیگاه متهم کشف شد، تصریح کرد: سارق در بازجویی تکمیلی به ۱۳ فقره سرقت محتویات درون خودرو اقرار کرد.

رئیس پلیس فسا بر عدم توقف طولانی مدت خودرو بخصوص خودرو‌هایی که ضریب امنیتی پایین تری دارند؛ در نقاط کور و کم تردد تاکید کرد و از شهروندان درخواست کرد از در معرض دید قرار دادن هرگونه وسیله در داخل خودرو که سارقان را وسوسه می‌کند، بپرهیزند.

توقیف موتورسیکلت ۷ میلیارد ریالی بدون مجوز در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت بدون مجوز به ارزش ۷ میلیارد ریال در عملیات مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد، بیان کرد: در جهت اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس آگاهی این شهرستان هنگام گشت زنی فعال و هدفمند در حوزه استحفاظی به یک دستگاه موتورسیکلت سنگین بدون پلاک مشکوک شدند و جهت بررسی دقیق‌تر آن را توقیف کردند.

او با بیان اینکه در بررسی انجام شده مشخص شد موتورسیکلت توقیفی بدون هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی است، تصریح کرد: کارشناسان مربوطه ارزش آن را ۷ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با اشاره به اینکه پلیس با قاطعیت با هرگونه فعالیت مجرمانه در زمینه قاچاق برخورد خواهد کرد، از شهروندان درخواست کرد هرگونه اخبار و اطلاعات در این خصوص را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دستگیری سارق باغات در زرقان

فرمانده انتظامی زرقان از دستگیری سارق و کشف ۳ فقره سرقت از باغات در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی زرقان اظهار کرد: در پی وقوع سرقت‌های متعدد در باغات حوزه پاسگاه رحمت آباد، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پاسگاه قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی با اقدامات فنی در این خصوص یک سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی او را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی زرقان تصریح کرد: سارق پس از تکمیل پرونده به دادسرا معرفی و از آن طریق روانه زندان شد.

توقیف موتورسیکلت بدون مجوز در بوانات

فرمانده انتظامی بوانات از کشف یک دستگاه موتورسیکلت بدون مجوز به ارزش ۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پرویز ارجمند فرمانده انتظامی بوانات اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا، ماموران کلانتری ۱۱ این شهرستان هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی یک موتورسیکلت ۲۵۰ سی سی که بدون هرگونه مدارک قانونی بود را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی بوانات با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت توقیفی را ۵ میلیارد ریال بر آورد کردند، تصریح کرد: راکب پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.