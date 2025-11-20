در میانه مناقشه چین و ژاپن، رئیس دولت تایوان با انتشار عکس خوردن سوشی ژاپنی حمایت خود را از توکیو اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از افزایش تنشها بین چین و ژاپن، «لای چینگ-ته» رئیس دولت تایوان با انتشار عکسی در حال خوردن سوشی، به طور ضمنی اعلام کرد که در این مناقشه در کنار توکیو ایستاده است.
لای چینگ-ته عکسی در حسابهای کاربری خود در فیسبوک و اینستاگرام منتشر کرد که نشان میداد او روی مبل نشسته و یک بشقاب سوشی در دست دارد. او نوشت: «چه میخورید؟ شاید اکنون زمان خوبی برای خوردن غذای ژاپنی باشد». رئیس دولت تایوان در ادامه به ترکیبات سوشی که از موجودات دریایی تایوان و ژاپن تشکیل شده بود اشاره کرد و نوشت: «این سوشی کاملا دوستی محکم بین تایوان و ژاپن را نشان میدهد».
به گفته دو مقام دولتی در توکیو، پکن اعلام کرده است که در میانه افزایش تنشها، واردات غذاهای دریایی ژاپن را متوقف خواهد کرد.
این اعلامیه پس از آن منتشر شد که نخست وزیر جدید ژاپن گفت که در صورت حمله چین به تایوان، توکیو ممکن است مداخله نظامی کند.
چین و ژاپن بهخاطر اختلاف بر سر مالکیت چند جزیره و رقابتهای ژئوپولیتیک در منطقه دریای چین شرقی با هم تنش دارند. همچنین حمایت ژاپن از تایوان و واکنشهای نظامی و تجاری چین، به وخامت روابط دو کشور دامن زده است.
پکن، تایوان را بخشی از قلمرو خود میداند. مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز مجددا تاکید کردکه تایوان بخش جداییناپذیری از خاک چین است. او افزود: «مهم نیست لای چینگ-ته چه نمایشی ارائه دهد، در هر صورت نمیتواند این واقعیت را تغییر دهد».
منبع: رویترز