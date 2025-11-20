در میانه مناقشه چین و ژاپن، رئیس دولت تایوان با انتشار عکس خوردن سوشی ژاپنی حمایت خود را از توکیو اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از افزایش تنش‌ها بین چین و ژاپن، «لای چینگ-ته» رئیس دولت تایوان با انتشار عکسی در حال خوردن سوشی، به طور ضمنی اعلام کرد که در این مناقشه در کنار توکیو ایستاده است.

لای چینگ-ته عکسی در حساب‌های کاربری خود در فیسبوک و اینستاگرام منتشر کرد که نشان می‌داد او روی مبل نشسته و یک بشقاب سوشی در دست دارد. او نوشت: «چه می‌خورید؟ شاید اکنون زمان خوبی برای خوردن غذای ژاپنی باشد».  رئیس دولت تایوان در ادامه به ترکیبات سوشی که از موجودات دریایی تایوان و ژاپن تشکیل شده بود اشاره کرد و نوشت: «این سوشی کاملا دوستی محکم بین تایوان و ژاپن را نشان می‌دهد». 

به گفته دو مقام دولتی در توکیو، پکن اعلام کرده است که در میانه افزایش تنش‌ها، واردات غذا‌های دریایی ژاپن را متوقف خواهد کرد. 

این اعلامیه پس از آن منتشر شد که نخست وزیر جدید ژاپن گفت که در صورت حمله چین به تایوان، توکیو ممکن است مداخله نظامی کند.

چین و ژاپن به‌خاطر اختلاف بر سر مالکیت چند جزیره و رقابت‌های ژئوپولیتیک در منطقه دریای چین شرقی با هم تنش دارند. همچنین حمایت ژاپن از تایوان و واکنش‌های نظامی و تجاری چین، به وخامت روابط دو کشور دامن زده است.

پکن، تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند. مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز مجددا تاکید کردکه تایوان بخش جدایی‌ناپذیری از خاک چین است. او افزود: «مهم نیست لای چینگ-ته چه نمایشی ارائه دهد، در هر صورت نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد».

منبع: رویترز

برچسب ها: ژاپن و چین ، تایوان ، غذای سوشی
خبرهای مرتبط
چین فروش تسلیحات آمریکا به تایوان را محکوم کرد
نظرسنجی:
ژاپنی‌ها در مورد واکنش نظامی به چین در مورد تایوان اختلاف‌نظر دارند
ژاپن برای کاهش تنش با چین، دیپلمات ارشد خود را می‌فرستد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کرد
قطع واردات مواد اولیه داروهای مسکن از افغانستان؛ وزیر بهداشت: درمان و جراحی در ایران با اختلال جدی مواجه شده است
قطر سفر نتانیاهو به جنوب سوریه را محکوم کرد
آمریکا فروش ۹۳ میلیون دلاری تسلیحات به هند را تصویب کرد
دیدار زلنسکی با مقامات پنتاگون همزمان با انتشار طرح آمریکا برای پایان جنگ
۴۲ زخمی در پی برخورد دو قطار در جمهوری چک
استارمر به چین سفر می‌کند
مجارستان: اتحادیه اروپا تأمین مالی «مافیای جنگ» اوکراین را متوقف کند
کالاس: هر طرح صلح اوکراین نیازمند همراهی کی‌یف و اروپاست
زلنسکی پیش‌نویس طرح جدید صلح را دریافت کرد
آخرین اخبار
زلنسکی: آماده‌ایم روی طرح صلح جدید کار کنیم
رئیس تایوان با سوشی از ژاپن حمایت کرد
هشدار یونیسف درباره فروپاشی خدمات بهداشتی در غزه
زلنسکی پیش‌نویس طرح جدید صلح را دریافت کرد
سیل و رانش زمین در ویتنام ۴۱ کشته بر جای گذاشت
نگرانی آلمان از طرح صلح ترامپ: اوکراین و اروپا نیز باید پشت میز مذاکره باشند
ابراز نگرانی فرانسه از تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی در لبنان و سوریه
استارمر به چین سفر می‌کند
دیدار زلنسکی با مقامات پنتاگون همزمان با انتشار طرح آمریکا برای پایان جنگ
قطع واردات مواد اولیه داروهای مسکن از افغانستان؛ وزیر بهداشت: درمان و جراحی در ایران با اختلال جدی مواجه شده است
قطر سفر نتانیاهو به جنوب سوریه را محکوم کرد
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کرد
مجارستان: اتحادیه اروپا تأمین مالی «مافیای جنگ» اوکراین را متوقف کند
کالاس: هر طرح صلح اوکراین نیازمند همراهی کی‌یف و اروپاست
۴۲ زخمی در پی برخورد دو قطار در جمهوری چک
آمریکا فروش ۹۳ میلیون دلاری تسلیحات به هند را تصویب کرد
دیده‌بان حقوق بشر آوارگی فلسطینیان از اردوگاه‌های کرانه باختری را جنایت جنگی خواند
آغاز صادرات سیمان ایران به افغانستان از مسیر ریلی
افغانستان در صدر فهرست کشورهای با پایین‌ترین سطح کیفیت زندگی در جهان
اذعان سفیر آمریکا: خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری معادل «تروریسم» است
دعوت طالبان از سرمایه‌گذاران بین‌المللی در کنفرانس سه‌جانبه با ایران و ازبکستان
سئول از کره شمالی خواست پیشنهاد مذاکرات نظامی را بپذیرد
سلاح‌های انفجاری در سال ۲۰۲۴ کودکان را به میزان بی‌سابقه‌ای کشته یا زخمی کرده‌اند؛ غزه بالاترین آمار
اهدای عضو مهاجر افغانستانی جان ۷ نفر را نجات داد
ترامپ روز جمعه در کاخ سفید با ممدانی دیدار می‌کند
دادگاه کیفری بین‌المللی: اسرائیل خواهان سلب صلاحیت دادستان ارشد است
عراق بعد از انتخابات؛ از صعود مقاومت در پارلمان تا جایگاه متزلزل السودانی
قمار ترامپ: فروش F-۳۵ به بن‌سلمان، ریسک برای امنیت
خبر بد برای اوکراین در کاخ سفید؛ کیت کلوگ احتمالا تا زمستان کنار می‌رود
ترامپ لایحه‌ای را برای انتشار پرونده‌های اپستین امضا کرد