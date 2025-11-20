دادگستری استان تهران با ارسال پیامکی اعلام کرد فروش هرگونه مواد دخانی از جمله سیگار، تنباکو و قلیان به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران طی پیامکی اعلام کرد: «هشدار! فروش و عرضه مواد دخانی (سیگار، تنباکو، قلیان) به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. بیایید از سلامت نسل آینده محافظت کنیم.»

این اقدام در راستای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از مصرف دخانیات میان نوجوانان و جوانان و همچنین حفاظت از سلامت عمومی جامعه انجام شده است.

مقامات قضایی از والدین، فروشندگان و فعالان صنفی خواسته‌اند که به قوانین مرتبط با عرضه مواد دخانی به نوجوانان پایبند باشند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به مراجع ذی‌ربط گزارش دهند.