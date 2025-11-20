دادگستری استان تهران با ارسال پیامکی اعلام کرد فروش هرگونه مواد دخانی از جمله سیگار، تنباکو و قلیان به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران طی پیامکی اعلام کرد: «هشدار! فروش و عرضه مواد دخانی (سیگار، تنباکو، قلیان) به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. بیایید از سلامت نسل آینده محافظت کنیم.»

این اقدام در راستای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از مصرف دخانیات میان نوجوانان و جوانان و همچنین حفاظت از سلامت عمومی جامعه انجام شده است.

مقامات قضایی از والدین، فروشندگان و فعالان صنفی خواسته‌اند که به قوانین مرتبط با عرضه مواد دخانی به نوجوانان پایبند باشند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به مراجع ذی‌ربط گزارش دهند.

برچسب ها: مصرف قلیان ، تنباکو ، مواد مخدر
خبرهای مرتبط
دستگیری بیش از ۲۰ خرده فروش و متهم مواد مخدر در طبس
«فرار از مشکلات» و «کسب لذت»؛ دو دلیل اصلی اعتیاد
تریلر حامل شیشه درجیرفت، متوقف شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توقیف سمند حامل ۱۳۰۰ لیتر نفت سفید قاچاق در محور کرمان-ماهان
دستبند پلیس زینت دست مامور قلابی شد
ناکامی سارق در اخاذی پس از سرقت
سامانه‌ای که تکلیف املاک بی‌سند را روشن می‌کند
آموزش و پرورش، رکن اصلی برگزاری انتخابات تمام مکانیزه و تناسبی در پایتخت است
مقام شهادت عزتی جاودانه است/ ضرورت پاسداشت نام و یاد شهدا
میراث انسانی ارزشمندترین سرمایه پایتخت است/ تجلیل از بزرگان محلات تهران ادامه خواهد داشت
فروش و عرضه قلیان به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع
آخرین اخبار
فروش و عرضه قلیان به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع
سامانه‌ای که تکلیف املاک بی‌سند را روشن می‌کند
دستبند پلیس زینت دست مامور قلابی شد
ناکامی سارق در اخاذی پس از سرقت
مقام شهادت عزتی جاودانه است/ ضرورت پاسداشت نام و یاد شهدا
آموزش و پرورش، رکن اصلی برگزاری انتخابات تمام مکانیزه و تناسبی در پایتخت است
توقیف سمند حامل ۱۳۰۰ لیتر نفت سفید قاچاق در محور کرمان-ماهان
میراث انسانی ارزشمندترین سرمایه پایتخت است/ تجلیل از بزرگان محلات تهران ادامه خواهد داشت
سوخت یورو ۴ در شهرستان‌های استان تهران توزیع می‌شود
مالخر به همراه اموال مسروقه دستگیر شد
۲۰۰۰ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۱۴۷ میلیارد کشف شد
شهدای دانش‌آموز چراغ هدایت آیندگان هستند
پروژه‌های عمرانی شهرداری تا پایان سال به ۸۰ پروژه می‌رسد/ افتتاح بزرگراه شهید شوشتری تا آذر
کیفیت هوا در تهران؛ ناسالم برای گروه‌های حساس
۲۲ هزار نخبه تحت پوشش کمیته امداد/ بودجه ۱۴۰۵ در حال تدوین است