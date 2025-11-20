باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در اختتامیه رویداد «پیشگامان رهایی» با اشاره به دستاورد‌های جوانان انقلابی در مواجهه با رژیم صهیونیستی، سخنان مهمی را درباره ماهیت فناوری دشمن و راه علاج مشکلات کشور بیان کرد.

لبه تکنولوژی غرب در خدمت صهیونیست‌ها

رستمی با تأکید بر این که «فناوری اسرائیل یعنی لبه تکنولوژی غرب»، اظهار داشت: غرب هر آنچه داشته، هر چه را غارت کرده، از مغز‌ها و فناوری‌ها، و هر چه تولید و به نتیجه رسانده، در اختیار اسرائیل قرار داده تا از این «عزیزدردانه» خود دفاع کند.

وی افزود: این حمایت حتی در مجامع بین‌المللی نیز ادامه دارد. آمریکا نه تنها رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری را به دلیل اتهام نسل‌کشی به نتانیاهو تحریم کرده، بلکه تهدید به دستگیری وی شده است.

نابودی «وایزمن»؛ دستاورد گفتمان «ما می‌توانیم»

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، با بیان این که گاهی فراموش می‌کنیم چه کار بزرگی توسط انقلاب، نظام، رهبری و جوانان مدافع حرم انجام شده، خاطرنشان کرد: جوانان این کشور، با متوسط سنی ۲۹ تا ۳۰ سال، در عملیاتی بی‌سابقه، توانستند در دل مراکز امنیتی دشمن مانند «موساد»، «آمان» و «نباتی» نفوذ کرده و مرکز «وایزمن» را ویران کنند.

وی تصریح کرد: این موفقیت، نتیجه مستقیم همان گفتمانی است که می‌گوید: «ما می‌توانیم، می‌شود و علاج در این کشور است».

راه علاج قدرت است، نه التماس

رستمی با اشاره به راه برون‌رفت از مشکلات، گفت: راه علاج این نیست که برویم التماس کنیم. راه علاج این است که قوی شویم. اگر قوی شویم، آنها هستند که برای مذاکره و التماس برای آتش‌بس می‌آیند و امتیاز می‌دهند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در ادامه با اشاره به تحولات منطقه‌ای، پیشرفت‌های دفاعی ایران و نقش جوانان در ارتقای توان ملی، گفت: فرماندهان ایرانی از جمله سردار حاجی‌زاده و همکارانش معمولاً در سنین ۴۰ تا ۴۵ سالگی وارد عرصه مسئولیت‌های کلان شده‌اند، در حالی که میانگین سنی تیم‌های فعال امروز به ۲۹ تا ۳۰ سال رسیده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده جوان‌گرایی و تحول در مدیریت جبهه مقاومت است.

رستمی در ادامه سخنان خود به پرونده حقوقی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد و یادآور شد که دیوان بین‌الملل دادگستری نتانیاهو را به نسل‌کشی متهم کرده، اما هنوز حکم قطعی صادر نشده است.

وی همچنین اقدام آمریکا در تحریم رئیس دیوان بین المللی و تهدید به بازداشت او در صورت صدور رأی علیه نتانیاهو را نشانه دخالت مستقیم واشنگتن در روند‌های قضایی بین‌المللی دانست.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: فناوری‌های سایبری، هوش مصنوعی، داده‌ها، ابزارها، محصولات و پدافند‌های اسرائیل تحت کنترل آمریکا قرار دارد.

ایستادن بر پای خود به معنای قطع رابطه با جهان نیست

وی بخش دیگری از سخنان خود را به توان سایبری ایران اختصاص داد و گفت: جوانان ایرانی در عملیات نفوذ و اخلال در سیستم‌های موساد، آمان و شرکت‌های وابسته به اسرائیل از جمله مایکروسافت و وایزمن نقش داشته‌اند. برخی از این عملیات‌ها شامل دسترسی به اطلاعات و حتی کنترل موش‌های موجود در پناهگاه‌ها برای ۲۴ ساعت بوده است.

رستمی سپس به مباحث هویتی و راهبردی پرداخت و تأکید کرد: ایستادن بر پای خود به معنای قطع رابطه با جهان نیست، بلکه راه پیشرفت از مسیر تقویت قدرت ملی می‌گذرد.

وی گفت: راه نجات التماس نیست و هر ملتی زمانی پای میز مذاکره امتیاز می‌گیرد که قدرتمند باشد؛ در غیر این صورت زیر فشار قدرت‌های جهانی له می‌شود.

وی با اشاره به تجربه تاریخی کشورهایی، چون ایرانِ دوران شاه و مصرِ دوران مبارک، گفت: قدرت‌های بزرگ حتی متحدان خود را نیز در لحظه لازم قربانی می‌کنند.

رستمی افزود: شیطان انسان را تا نقطه بی‌بازگشت می‌کشاند و سپس رهایش می‌کند، در حالی که به‌گفته او امام خمینی و رهبر انقلاب مسیر اتکا به توان داخلی را برای ملت ایران روشن کرده‌اند.

به‌گفته رستمی محور حرکت ملی، باور به توان داخلی است و هرکس در این مسیر حرکت کند به موفقیت خواهد رسید. ادامه این بحث می‌تواند به بررسی نقش نسل جدید در تغییر معادلات امنیتی و فناوری کشور منتهی شود.

منبع: فارس