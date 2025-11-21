باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - این روزها نام و نماد جشنهای بیگانه در میان دانشآموزان با شتاب در فضای مجازی میچرخد و گاه در کلاسها و محوطه مدارس دیده میشود، بسیاری از آیینهای ریشهدار ایرانی همان جشنهایی که سالها شادی، هویت و پیوند نسلها را به هم رساندهاند در سکوت و حاشیه ماندهاند. فاصله گرفتن نوجوانان از این میراث کهن، زنگ هشداری برای نظام تربیتی کشور است؛ هشداری که آموزش و پرورش وعده داده با برنامههای تازه و نشاطآفرین به آن پاسخ دهد.
در همین راستا، صادق حسین زاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به گسترش برخی مناسبتهای غیربومی نظیر «هالووین» در فضای مجازی، تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده فرهنگ ایرانی و اسلامی و معرفی جشنهای اصیل به دانشآموزان، برنامه جدی آموزش و پرورش در ماههای پیش رو است.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش با بیان اینکه در حوزه جشنها و برنامههای شادیآفرین «عقبماندگیهایی» وجود دارد، افزود: در یک سال اخیر کشور شاهد درخشش کمنظیر قهرمانان ملی در عرصههای نظامی، ورزشی، علمی و اجتماعی بوده است؛ اتفاقاتی که در بسیاری از کشورهای دیگر با برگزاری جشنها و آیینهای گسترده همراه میشود، اما ما از این فرصتها به اندازه ظرفیت خود بهره نبردهایم.
ملکی ادامه داد: بهویژه با قرار گرفتن در آستانه روز قهرمان ملی، لازم است شیرینی این افتخارات به کام مردم و بهویژه نوجوانان چشانده شود. بر همین اساس، جشنهایی با محوریت قهرمانیها و مناسبتهای ملی و مذهبی طراحی شده و پس از ایام فاطمیه در مدارس سراسر کشور اجرا خواهد شد.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر تقویت نشاط در فضای آموزشی تصریح کرد: در یکی دو ماه گذشته، برنامههای مختلفی با محوریت جشنهای مدرسهای اجرا شده است؛ از جمله برنامه صبحگاهی با عنوان نوجوان شاد ایرانی که به مدارس سراسر کشور ابلاغ شده است.
ملکی در ادامه به موضوع برگزاری جشن هالووین در برخی مدارس غیردولتی اشاره کرد و توضیح داد: موارد گزارششده بسیار محدود و انگشتشمار بوده است، اما بازنمایی رسانهای باعث بزرگنمایی این موضوع میشود. با این حال، هرگونه اقدام مغایر با فرهنگ بومی و ملی کشور غیرقابل پذیرش است و سازمان مدارس غیردولتی بلافاصله وارد عمل شده و برخورد لازم با موارد تخلف صورت گرفته است.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش اظهار کرد: آموزش و پرورش اجازه نخواهد داد نمادها و نمایشهای بیگانه که حتی گاه آثار مضر فرهنگی دارند، جایگزین فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی شود. ظرفیتهای فرهنگی کشور بسیار گسترده است و باید از این سرمایهها در مسیر نشاطآفرینی و هویتبخشی به نسل نوجوان بهره کامل برد.
همچنین علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش نیز در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نظارت این وزارتخانه بر عملکرد مهدکودکها و مراکز پیشدبستانی، بهویژه مجموعههای لاکچری که اقدام به برگزاری برنامههای خارج از چارچوب فرهنگی میکنند؛ گفت: اگر مهدکودک یا پیشدبستانی از اصول تربیتی، دینی و اخلاق حرفهای تخطی کند، بدون تردید برخورد قانونی انجام میدهیم و حتی در صورت لزوم، مجوز آن مرکز باطل خواهد شد. تربیت، عرصه تساهل و چشمپوشی نیست.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه رعایت اصول فرهنگی برای تمام مراکز آموزشی ـ اعم از دولتی و غیردولتی الزامی است، ادامه داد: انتظار ما از همه مدیران پیشدبستانیها و مدارس غیردولتی این است که در فعالیتهای خود شأن فرهنگی مردم ایران را حفظ کنند. مدیران مدارس دولتی نیز مسئولیت مستقیم در نظارت بر اجرای اصول تربیتی دارند.
فرهادی با اشاره به پشتوانه تاریخی و فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: ملت ایران برخوردار از فرهنگی شرقی، کهن و غنی است و دین مبین اسلام نیز مبنای رسمی کشور به شمار میرود. طبیعی است که در مهدکودکها و مراکز آموزشی باید این ارزشها و مبانی مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی آموزش و پرورش تصریح کرد: این وزارتخانه در برابر هرگونه رفتار مغایر با چارچوبهای تربیتی تسامح نخواهد کرد. اگر موردی در حوزههایی که آموزش و پرورش ناظر آن است گزارش شود و بررسیهای لازم انجام گیرد، قطعاً با آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
در روزهایی که جهان پیرامون نوجوانان با سرعت شبکههای اجتماعی تغییر میکند، نگاه به ریشههای فرهنگی و آیینهای ملی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. آموزش و پرورش با برنامههای تازه و نشاطآفرین، تلاش دارد تا پیوند نسلها با میراث کهن ایرانی ـ اسلامی را مستحکمتر کند و شادی و افتخار ملی را در مدارس جاری سازد. این حرکت نه تنها پاسداشت فرهنگ دیرینه ایران است، بلکه سرمایهای برای پرورش نسلی هویتمند، بانشاط و مسئولیتپذیر است که میتواند در آینده، افتخارات ملی را با شور و شعف هرچه بیشتر جشن بگیرد.