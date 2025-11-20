رئیس جمهور اوکراین با ترامپ بر سر توافق صلحی که مستلزم ارائه امتیازات گسترده به روسیه است، گفتگو وهمکاری خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین پس از گفت‌و‌گو با یک مقام ارشد ارتش آمریکا گفت که آماده همکاری با واشنگتن در مورد طرح جدید پایان دادن به جنگ است و انتظار دارد در روز‌های آینده در مورد آن با دونالد ترامپ گفت‌و‌گو کند.

کشور‌های اروپایی در حال مخالفت با این طرح بوده و آن را معادل تسلیم اوکراین می‌دانند، اما زلنسکی، پس از دیدار با «دانیل دریسکول» وزیر ارتش آمریکا در کی‌یف، گفت که کی‌یف و واشنگتن بر روی بند‌های این طرح با هم همکاری خواهند کرد.

زلنسکی در تلگرام نوشت: «تیم‌های ما (اوکراین و آمریکا) بر روی نکات طرح پایان دادن به جنگ کار خواهند کرد. ما برای کار سازنده، صادقانه و سریع آماده‌ایم.»

دفتر زلنسکی مستقیماً در مورد محتوای طرح ۲۸ ماده‌ای اظهار نظر نکرد، اما گفت که رئیس جمهور اوکراین «اصول اساسی که برای مردم ما مهم است را تشریح خواهد کرد». در این بیانیه آمده است: «در روز‌های آینده، رئیس جمهور اوکراین انتظار دارد با آقای ترامپ در مورد فرصت‌های دیپلماتیک موجود و نکات کلیدی مورد نیاز برای دستیابی به صلح بحث کند.»

پاسخ محتاطانه زلنسکی در حالی ارائه شده که پیش از این، برخی مقامات اوکراینی طرح جدید صلح را «پوچ» و غیرقابل قبول خوانده بودند.

گفته شده پیش‌نویس توافق ۲۸ ماده‌ای برای پایان جنگ اوکراین شامل واگذاری بخشی از دونباس به روسیه و کاهش نیرو‌های مسلح اوکراین است. طبق این طرح، اوکراین باید کمک‌های نظامی آمریکا را کاهش دهد و استقرار نیرو‌های غربی را ممنوع کند. جزئیات کامل این توافق هنوز منتشر نشده، اما گفته می‌شود که این طرح مورد حمایت ترامپ است.

تشدید اقدامات دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین، در زمان مناسبی برای دولت کی‌یف اتفاق نمی‌افتد. زیرا نیرو‌های این کشور در میدان نبرد مشغول عقب‌نشینی هستند و دولت زلنسکی نیز به دلیل رسوایی ناشی از فساد تضعیف شده است. پارلمان این کشور روز چهارشنبه دو وزیر کابینه را اخراج کرد.

منبع: رویترز