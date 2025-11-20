وزیر امور خارجه ضمن اعلام موافقت جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره و یک توافق عادلانه و متوازن تصریح کرد: در طول جنگ ۱۲ روزه درس‌های زیادی آموختیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی در مصاحبه با اکونومیست تصریح کرد: ما موافق یک توافق هستیم، اما یک توافق عادلانه و متوازن. مشکل اینجاست که وقتی آمریکایی‌ها، دولت فعلی آمریکا، دربارهٔ توافق صحبت می‌کنند، در واقع می‌خواهند خواسته‌های خودشان را دیکته کنند، و این چیزی است که ما تجربه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: همین دو ماه پیش در نیویورک نیز چنین بود. ما آماده مذاکره هستیم، اما نه برای دیکته شدن. ما آماده‌ایم وارد یک توافق شویم، اما توافقی عادلانه و متوازن، نه یک توافق یک‌طرفه.

عراقچی در پاسخ به پرسش اکونومیست مبنی بر اینکه «چقدر برای یک حمله احتمالی بعدیِ اسرائیل به ایران آماده هستید» گفت: ما حتی بیشتر از جنگ قبلی آماده‌ایم.

وزیر امور خارجه وقتی خبرنگار اکونومیست از او خواست در این مورد توضیح بدهد و بگوید از چه نظر ایران آماده‌ است، افزود: می‌دانید، موشک‌های ما از نظر کمّیت و کیفیت در وضعیت بهتری قرار دارند. ما در طول جنگ ۱۲ روزه درس‌های زیادی آموختیم. ما نقاط ضعف و قوت خود را شناختیم و نقاط ضعف اسرائیلی‌ها را نیز شناختیم؛ روی همه این موارد کار کرده‌ایم و کاملاً آماده هستیم.

عراقچی ادامه داد: حتی آماده تر از دفعه قبل. این بدان معنا نیست که ما خواهان جنگ هستیم. همان‌طور که می‌دانید، بهترین راه برای جلوگیری از جنگ این است که برای آن آماده باشید.

وی افزود: روس‌ها در جریان جنگ ۱۲ روزه کمک زیادی به ما کردند. و بعد از آن، ما همکاری‌های بیشتری نسبت به قبل داشته‌ایم. به همین دلیل است که می‌گویم ما حتی بیشتر از جنگ قبلی آماده‌ایم.

