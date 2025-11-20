باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه در تماسی تلفنی درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقهای و بینالمللی گفتوگو و تبادل نظر کردند.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ در این گفتوگوی تلفنی با اشاره به ابتکارها و رایزنیهای دیپلماتیک ایران با کشورهای منطقه با هدف تقویت صلح و ثبات منطقهای، بر اهمیت استمرار این روند با مشارکت همه طرفهای موثر تأکید کرد.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه نیز شکلگیری چارچوب مشورت و همکاری منطقهای را روش مناسبی برای حل و فصل مسائل فیمابین کشورهای منطقه دانست و آمادگی مسکو را برای استمرار هماهنگیهای نزدیک با تهران در این زمینه اعلام کرد.