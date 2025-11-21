باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی آتش‌سوزی شدید در محل برگزاری اجلاس تغییرات اقلیمی (کاپ ۳۰) در شهر «بلم» برزیل، سالن گفت‌و‌گو‌ها تخلیه شد.

سازمان‌دهندگان اجلاس اعلام کردند که آتش‌سوزی تحت کنترل است و افزودند که مقامات آتش‌نشانی برزیل دستور تخلیه کل محوطه اجلاس را داده‌اند. با این حال، مقامات اعلام کردند که محل برگزاری کنفرانس کاپ ۳۰ تا ساعت ۸ شب به وقت محلی تعطیل خواهد بود.

آتش‌سوزی ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت محلی در این مکان شعله‌ور شد و علت آن هنوز در دست بررسی است.

ایمی وسترولت، روزنامه‌نگار حوزه آب و هوا، در پستی در بلواسکای نوشت: «با توجه به آبگرفتگی معابر و آتش‌سوزی در منطقه آبی، به نظر می‌رسد که شاید کسی در کنفرانس کاپ ۳۰ سعی دارد چیزی به ما بگوید.»

کنفرانس تغییرات اقلیمی یک نشست سالانه بین‌المللی است که نمایندگان کشور‌ها را برای مذاکره و تصمیم‌گیری درباره کاهش گاز‌های گلخانه‌ای و مقابله با تغییرات اقلیمی گرد هم می‌آورد. این کنفرانس تحت نظر سازمان ملل برگزار می‌شود و هر سال در یک کشور متفاوت برگزار می‌گردد.

هدف اصلی این کنفرانس جلوگیری از گرم‌تر شدن زمین و حفظ محیط زیست برای نسل‌های آینده است.

منبع: گاردین