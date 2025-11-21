تصویر برداری سریال حادثه‌ای «روشنایی شب» به کارگردانی محمود معظمی و تهیه کنندگی بهروز مفید و مصطفی رضوانی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصویر برداری سریال حادثه ای «روشنایی شب» به کارگردانی محمود معظمی و تهیه کنندگی بهروز مفید و مصطفی رضوانی آغاز شد. این مجموعه ۳۰ قسمت دارد که در هر فصل آن قصه های متفاوتی روایت میشود؛ فصلهایی که هر کدام داستانی متفاوت را روایت میکنند اما شخصیتهای اصلی در همه آنها حضور ثابت دارند.

در روشنایی شب شخصیت علی به عنوان مسئول عملیات جهانگیر فرمانده تیم و نرگس تحلیلگر پرونده ها محور اصلی روایت هستند. این سریال به ماجراهای یک تیم اطلاعاتی می پردازد که در هر فصل با یک پرونده تازه و سوژه ای متفاوت روبه رو میشوند؛ پرونده‌هایی که مسیر داستان را برای این سه شخصیت اصلی پیش میبرد.

«روشنایی شب» از آثار حادثه ای تازه سیما فیلم است، که تلاش دارد مخاطب را با ماجراهای پرتعلیق و روایتهایی مبتنی بر عملیات و تحلیلهای اطلاعاتی همراه کند.

