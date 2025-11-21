باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی جوادی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران درباره برگزاری بازی استقلال و کشت و صنعت پادیاب خلخال در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی در ورزشگاه تختی اظهار کرد: ما در عرض ۴۸ ساعت این ورزشگاه را آماده کردیم و هیچ علاقه‌ای هم به برگزاری این بازی نداشتیم، اما با اصرار عوامل برگزار کننده و همچنین باشگاه استقلال قبول کردیم که میزبان بازی این تیم در جام حذفی باشیم و ما چندان راغب نبودیم. همچنین باشگاه استقلال تشکر کرد و گفت این ورزشگاه خوب است. ما برای کسی کارت دعوت نفرستاده‌ایم.

جوادی گفت: ما با حداقل امکانات ورزشگاه تختی را نگه داشته‌ایم. ما در لبه تیغ قرار داریم، اوضاع چمن ورزشگاه تختی بهتر شده است. باز هم می‌گویم ما خلاف میل باطنی خودمان و در شرایط نامناسب میزبان این بازی هستیم. انتظار مدینه فاضله نداشته باشید!