مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران می‌گوید که با اصرار باشگاه استقلال قبول کردیم که در ورزشگاه تختی میزبان بازی جام حذفی باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی جوادی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران درباره برگزاری بازی استقلال و کشت و صنعت پادیاب خلخال  در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی در ورزشگاه تختی اظهار کرد: ما در عرض ۴۸ ساعت این ورزشگاه را آماده کردیم و هیچ علاقه‌ای هم به برگزاری این بازی نداشتیم، اما با اصرار عوامل برگزار کننده و همچنین باشگاه استقلال  قبول کردیم که میزبان بازی این تیم در جام حذفی باشیم و ما چندان راغب نبودیم. همچنین باشگاه استقلال تشکر کرد و گفت این ورزشگاه خوب است. ما برای کسی کارت دعوت نفرستاده‌ایم.

جوادی گفت: ما با حداقل امکانات ورزشگاه تختی را نگه داشته‌ایم.  ما در لبه تیغ قرار داریم، اوضاع چمن ورزشگاه تختی بهتر شده است. باز هم می‌گویم ما خلاف میل باطنی خودمان و در شرایط نامناسب میزبان این بازی هستیم. انتظار مدینه فاضله نداشته باشید!

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال تهران ، جام حذفی فوتبال
