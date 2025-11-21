باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی با انجام ۴ دیدار امروز در شهرهای مختلف پیگیری میشود و در حساسترین بازی ها، تیم فوتبال استقلال به مصاف تیم دسته دومی کشت و صنعت پادیاب خلخال میرود و تیم سپاهان هم میهمان تیم دسته اولی مس کرمان است. بازی حساس و مهم پرسپولیس و تراکتور هم در این مرحله به تعویق افتاد و قرار است این بازی اواخر آذر ماه برگزار شود.
تیم فوتبال استقلال در اولین بازی خود در جام حذفی بعد از تعطیلات فیفا دی به مصاف تیم دسته دومی کشت و صنعت پادیاب خلخال در ورزشگاه تختی میرود.
در حالی که قرار بود این بازی در ورزشگاه شهدای قدس برگزار شود، اما بعد از ۴۸ ساعت محل این بازی تغییر کرد و استقلالیها مجبور شدند که به بازی در زمین ناهموار ورزشگاه تختی تهران رضایت بدهند. البته جوادی مدیرکل ورزش استان تهران مدعی شده که استقلالیها اصرار کردند که بازی جام حذفی در ورزشگاه تختی برگزار شود.
به هر حال ساپینتو سرمربی استقلال هم گلایهمند است که ورزشگاه شهدای قدس را برای بازی امروز آماده نکردند و او بازی در ورزشگاه تختی را یک سورپرایز دانست.
آبی پوشان پایتخت استقلال که تا پیش از فیفادی آبانماه عملکرد خوبی در لیگ برتر داشتند و در ۵ بازی آخر خود، به ۴ برد و یک مساوی دست یافتند، قصد دارند تا با کسب پیروزی برابر تیم دسته دومی کشت و صنعت پادیاب خلخال در بازی جام حذفی، با روحیهای خوب و اعتماد به نفسی بالا به استقبال بازی حساس آسیایی خود مقابل الوصل بروند؛ مسابقهای که برای صعود آنها از گروهشان در لیگ سطح ۲ آسیا بسیار مهم خواهد بود.
به هر حال با وجود اینکه قرعه خوبی نصیب استقلالیها در جام حذفی شده است، اما آنها باید مراقب باشند و حریف دسته دومی خود را دستکم نگیرند تا دچار شگفتی نشوند و برایشان خاطره حذف مقابل شاهین بوشهر در سال ۱۳۸۳ یا برابر مقاومت بسیج فارس در سال ۱۳۸۵ تکرار نشود.
در آن طرف، تیم دسته دومی کشت و صنعت خلخال دومین فصلی است که در لیگ ۲ فوتبال ایران حضور دارد و فصل پیش در جدول ۱۴ تیمی گروه الف مسابقات به رتبه نهم رسید. این تیم خلخالی امسال هم در لیگ ۲ توپ میزند و فعلا در رده هشتم جدول قرار دارد. پادیاب موفق شد در بازی اول خود در جام حذفی این فصل، ۲ بر یک مقابل شاهین تهران به پیروزی برسد و در مرحله بعدی نیز با ۲ گل از سد پارس جنوبی جم گذشت تا در یک قرعه تاریخی، مقابل استقلال قرار بگیرد.
تیم پادیاب در ۵ بازی ابتدایی خود در لیگ ۲ این فصل نیز به ۲ برد، ۲ باخت و یک تساوی رسیده و در این بازیها ۴ گل زده و ۵ گل خورده، آماری متوسط و متعادل برای تیم میانه جدولی لیگ ۲ به شمار میآید.
امیرحسین اسماعیلزاده ستاره تیم کشت و صنعت پادیاب خلخال است که در پست وینگر بازی میکند و حتی او در ردههای پایه استقلال و تیم ملی نیز سابقه بازی داشته است.
مجید باقری نیا سرمربی کشت و صنعت پادیاب خلخال در نشست خبری پیش از بازی بیان کرد که مردم شهرستان خلخال و استان اردبیل ۲ هفته در انتظار این بازی بودهاند تا شاید با درخشش بازیکنان خود بتوانند یک شگفتی تاریخی را خلق کنند.
این اولین تقابل ۲ تیم در تاریخ فوتبال کشور است و باید دید تیم کشت و صنعت میتواند برابر پرافتخارترین تیم جام حذفی شگفتی خلق کرده و از سد آبی پوشان عبور کند یا نه!
تیم فوتبال سپاهان در حالی به مصاف تیم مس کرمان میرود که این تیم اصفهانی توانسته از وضعیت بحرانی خارج شود و ۵ مسابقه از ۷ بازی خود پیش از فیفادی را پیروز شده است.
شاگردان محرم نویدکیا میخواهند با برد برابر تیم دسته اولی مس کرمان روند رو به رشد خود را در جام حذفی هم ادامه بدهند و اولین گام خود را در این رقابتها محکم بردارند و به مرحله بعدی جام حذفی راه یابند.
محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری قبل از بازی بیان کرد که بازی خیلی مهمی با تیم مس کرمان داریم و اگر مراقبت نکنیم، این بازی میتواند برای ما خطرناک باشد. هیچ بازی در جام حذفی راحت نیست و در همه جای دنیا حتی تیمهای دسته پایینتر نیز به فینال میرسند.
این ۲ تیم در ۱۱ آبان ۹۷ هم در مسابقات جام حذفی در کرمان مقابل هم قرار گرفته بودند. مرحوم نادر دست نشان و تکسیرا سرمربیان ۲ تیم بودند. آن بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید و در ضربات پنالتی تیم مس ۸ بر ۹ بازنده شد.
بعد از این بازی، سپاهانیها در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا روز سهشنبه میزبان تیم الحسین اردن هستند و برد در این بازی برایشان اهمیت دارد.
تیم دسته اولی مس شهر بابک در فصل جدید لیگ یک عملکردی فراتر از حد انتظار داشته و در رتبه دوم جدول لیگ آزادگان قرار دارد.
شاگردان قاسم شهبا میخواهند با بردن تیم فجرشهید سپاسی شگفتی ساز شوند و به مرحله بعدی جام حذفی راه یابند.
در آن طرف، تیم فجرشهید سپاسی از شرایط ایده آل خود در لیگ برتر فوتبال فاصله گرفته و در ۵ بازی قبلی فقط یک برد بهدست آورده است.
شاگردان پیروز قربانی میخواهند ناکامی خود در هفتههای اخیر در لیگ برتر فوتبال را در بازی جام حذفی برابر تیم دسته اولی مس کرمان جبران کنند و اولین گام را در این رقابتها با موفقیت سپری کنند.
البته تیم فجرسپاسی فصل گذشته در شرایطی به لیگ برتر صعود کرد که در بازی رفتوبرگشت مقابل مس شهربابک ناکام در کسب پیروزی بود و حالا شاگردان پیروز قربانی امیدوارند که در بازی فردا بتوانند طلسمشکنی کنند و با کنار زدن حریف لیگ یکی به جمع ۱۶ تیم برتر جام حذفی برسند.
تیم شمس آذر قزوین در فصل جدید روند پرنوسانی داشته و از ۱۰ مسابقه فقط ۹ امتیاز کسب کرده است. این تیم امروز در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین میزبان نیروی زمینی تهران است.
تیم شمس آذر امیدوار هست که با شکست دادن تیم نیروی زمینی بتواند نوار ناکامیهای خود را در لیگ برتر فوتبال قطع کند و به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی راه یابد.
در آن طرف، تیم نیروی زمینی تهران در لیگ یک از ۱۲ بازی، ۱۷ امتیاز گرفته، اما به دلیل کسر ۳ امتیاز با ۱۴ امتیاز در جایگاه دوازدهم قرار گرفته است.
شاگردان داریوش یزدی به دنبال عبور از سد تیم شمس آذر هستند تا شگفتی خلق کنند و به جمع ۱۶ تیم برتر جام حذفی ملحق شوند.
۲ تیم برای اولینبار قرار است با یکدیگر رودررو شوند و باید دید کدامیک از این ۲ تیم میتواند به مرحله بعدی جام حذفی راه یابد.
جمعه - ۳۰ آبان ۱۴۰۴
مس کرمان - سپاهان اصفهان، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
مس شهر بابک - فجر سپاسی شیراز، ساعت ۱۵، ورزشگاه سردار سلیمانی شهر بابک
استقلال - کشت و صنعت پادیاب خلخال، ساعت ۱۶:۱۵، ورزشگاه شهدای شهر قدس
شمس آذر قزوین - نیروی زمینی تهران، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
شنبه - اول آذر ۱۴۰۴
گلگهر سیرجان - شناور سازی قشم، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
هوادار تهران - برق شیراز، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه انقلاب کرج
مس رفسنجان - داماشیان گیلان، ساعت ۱۶:۱۵، ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
پیکان تهران - شهرداری نوشهر، ساعت ۱۶:۱۵، ورزشگاه پاس قوامین تهران
چادرملوی اردکان - ذوبآهن اصفهان، ساعت ۱۶:۱۵، ورزشگاه نصیری یزد
آلومینیوم اراک - ملوان بندر انزلی، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
خیبر خرم آباد - کیا تهران - ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه تختی آبادان
استقلال خوزستان - فولاد خوزستان، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه شهدای فولاد اهواز