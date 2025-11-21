تیم ملی «الف» والیبال ساحلی ایران با غلبه بر آمریکا وارد جمع هشت تیم برتر بازی‌های المپیک ناشنوایان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در چارچوب ششمین روز بازی‌های المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد، امروز (جمعه ۳۰ آبان) تیم ملی «الف» والیبال ساحلی ایران به مصاف تیم ملی «الف» آمریکا رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به برتری دست یافت.

در این دیدار که از مرحله یک هشتم برگزار شد، ملی پوشان والیبال ساحلی ایران در دو گیم و با نتایج ۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۰ صاحب برتری شدند.

ترکیب حسام الدین خیراندیش و مسعود رستگار در تیم ملی «الف» والیبال ساحلی با غلبه بر آمریکا، وارد جمع ۸ تیم برتر بازی‌های المپیک ناشنوایان شد. این ترکیب با ۴ برد و بدون باخت از مرحله مقدماتی صعود کرده بود.

تیم ملی «ب» والیبال ایران با ترکیب امیر علی علیزاده و امیر حسین بالو کوهستانی هم امروز در مرحله حذفی با تیم «ب» اوکراین رقابت خواهد داشت.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

