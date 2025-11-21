باشگاه خبرنگاران جوان - در گسترده‌ترین عملیات مهار آتش سوزی جنگل منطقه الیت چالوس، یک فروند هواپیمای ایلوشن با ظرفیت آب‌گیری ۴۰ تن، از تهران اعزام و وارد منطقه شد و نخستین محموله آب را روی کانون آتش تخلیه کرد.

محمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: در صورت نیاز، این هواپیما به تهران تهران باز میگردد و تا برای آبگیری و اعزام دوباره به منطقه آماده شود.

او افزود: این آتش سوزی از شنبه آغاز شد و به علت شیب تند منطقه و صعب العبور بودن، مهار آتش به کندی پیش می‌رفت، اما با ورود۶ فروند بالگرد ۳۵ گروه متشکل از ۴۰۰ نیروی انسانی از منابع طبیعی، محیط زیست، سپاه، بسیج، هلال احمر، نیرو‌های مردمی انتظار می‌رود امروز یا فردا بطور کامل خاموش شود.

محمدی گفت: به علت شرایط خاص منطقه، این عملیات یکی از پیچیده‌ترین عملیات اطفای آتش در سال‌های اخیر محسوب می‌شود که در آن نخستین بار در سال‌های اخیر شاهد هلی برن نیرو‌ها به منطقه آتش سوزی هستیم.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران