باشگاه خبرنگاران جوان ـ احمد اسماعیلزاده با بیان اینکه حدود ۲۰ سال از زمان اجرای برنامه غنیسازی آرد با آهن و اسیدفولیک در کشور میگذرد، اظهار کرد: برنامه غنیسازی آرد با آهن و اسیدفولیک با هدف کاهش «کمخونی» از سال ۸۴ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره ارزیابیهای انجام شده در زمینه برنامه غنیسازی آرد نانواییها توضیح داد: با توجه به اینکه حدود ۲۰ سال از زمان اجرای طرح غنیسازی آرد با آهن و اسیدفولیک در کشور میگذرد، دفتر بهبود تغذیه به موضوع ارزشیابی این طرح ورود کرد.
او درباره آخرین وضعیت بازنگری برنامه غنیسازی آرد با آهن و اسیدفولیک گفت: بازنگری غنیسازی آرد با آهن و اسیدفولیک در مراحل پایانی قرار دارد. دو کمیته به منظور بررسی برنامه غنیسازی آرد تشکیل شده، اما تناقضی در ارتباط با دیدگاههای این دو کمتیه وجود دارد. یکی از این کمیتهها معتقد است که غنیسازی آرد با اسیدفولیک میبایست تداوم داشته باشد و در حالی که کمیته دیگر معتقد است که در برنامه غنیسازی آرد با آهن و اسیدفولیک به اسیدفولیک نیاز ندارد و میتواند از این برنامه حذف شود.
اسماعیلزاده ادامه داد: دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از روسای این دو کمیته علمی درخواست که شواهد علمی خود را در جلسهای که روز شنبه (اول آذر) برگزار میشود، ارائه دهند. پس از اینکه این تناقض را به سرانجام رساندیم، جلسهای با حضور تمام اعضای دو کمیته بازنگری برگزار میکنیم. نماینده سازمان غذا و دارو نیز در جلسه نهایی حضور دارد و نظر نهایی صادر میشود تا نتایج در اختیار معاون بهداشت وزارت بهداشت قرار گیرد.
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: امیدوارم که پرونده بازنگری غنیسازی آرد را تا پایان سال تعیین تکلیف کنیم و نتایج نهایی را از طریق معاونت بهداشتی وزارت بهداشت به سازمان غذاو دارو انتقال دهیم.
او درباره زمان اجرای برنامه بازنگری شده غنیسازی آرد توضیح داد: غنیسازی آرد در حال اجرا است؛ اما کمیتههای علمی نسبت به بازنگری این برنامه اقدام کردهاند. هنگامی که یک سیاست علمی بازنگری میشود و به سرانجام میرسد برای اجرا به هماهنگیهای لازم نیاز دارد.
اسماعیلزاده با بیان اینکه سازمان غذاو دارو مسئولیت نظارت بر کارخانههای آرد را برعهده دارد، افزود: نمایندگان سازمان غذا و داور از وهله نخست برنامه بازنگری غنیسازی آرد با آهن و اسیدفولیک حضور داشتند؛ در واقع میتوان گفت که آنها در بطن کار بودند. اجرای برنامه بازنگری شده منوط به زمان ابلاغ تصمیمات جدید است؛ منظور این است هنگامی که سازمان غذا و دارو نسبت به ابلاغ تصمیم جدید اقدام کند، برنامه عملیاتی میشود.
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: امیدواریم با تعاملی که میان سازمان غذا و دارو و معاونت بهداشت وزارت بهداشت وجود دارد، اجرای سیاست جدید غنیسازی آرد در اسرع وقت ابلاغ شود. امیدوارم که برنامه بازنگری تا پایان سال به سرانجام رسد تا سازمان غذا و داور آرام آرام از سال آینده نسبت به اجرای برنامه جدید غنیسازی آرد اقدام کنند.
منبع: ایسنا