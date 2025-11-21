بر اساس گزارش جدید یک گروه حقوق بشری ناتو با کمبود شدید مواد منفجره TNT مواجه شده که دلیل اصلی آن انتقال حجم عظیمی از این مواد به نسل‌کشی اسرائیل در غزه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بدون تی‌ان‌تی ساخت لهستان، بمباران هوایی با این ابعاد بی‌سابقه و شدت که ده‌ها هزار فلسطینی را کشته و زندگی در غزه را نابود کرده است، ممکن نبود.

بر اساس گزارش جدید یک گروه حقوق بشری که روزنامه تلگراف آن را منتشر کرده، ناتو اکنون با کمبود شدید تی‌ان‌تی مواجه است، زیرا حجم عظیمی از مواد منفجره اروپا به نسل‌کشی اسرائیل در غزه سرازیر شده است.

کارخانه «نیترو-کم» لهستان، تنها تولیدکننده تی‌ان‌تی در اروپا و تأمین‌کننده ۹۰ درصد از نیاز‌های ایالات متحده، پس از استفاده از مواد منفجره‌اش در بمب‌های «بانکرباستر یا سنگرشکن» آمریکا که بر محله‌های پرجمعیت غزه پرتاب شد، نتوانسته پاسخگوی تقاضای جهانی باشد.

این گزارش تأیید می‌کند که نیترو-کم مستقیماً تی‌ان‌تی و آر دی اکس را به اسرائیل عرضه کرده، در حالی که آمریکا نیز حداقل ۱۴٬۰۰۰ بمب MK-۸۴ و ۸٬۷۰۰ بمب MK-۸۲ برای سوخترسانی به بمباران‌های اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تا اواسط سال ۲۰۲۴ ارسال کرده است.

تی‌ان‌تی، این ماده کم‌طرفدار، اما ضروری جنگ مدرن، اکنون با کمبود بحرانی مواجه شده و انگلیس پیامد‌های آن را احساس می‌کند. یک گزارش جدید پارلمانی هشدار می‌دهد که آمادگی رزمی انگلیس نه تنها به دلیل کاهش ذخایر، بلکه به دلیل عدم توانایی در برآوردن تعهدات ماده ۳ ناتو برای حفظ ظرفیت مقاومت در برابر حمله مسلحانه در حال تضعیف است.

کمبود تی‌ان‌تی به‌طور ویژه هشداردهنده است: اروپا و ایالات متحده در حال حاضر تنها به این کارخانه لهستانی متکی هستند، این شکنندگی کل اتحادیه را در معرض ریسک استراتژیک قرار داده است. وزیران اصرار دارند که در حال پاسخگویی هستند و جان هیلی، وزیر دفاع انگلیس، برنامه‌هایی برای تأسیس تا ۱۳ کارخانه جدید انگلیی برای تولید مهمات و مواد منفجره ارائه کرده است. اما سرعت این اقدامات همچنان کند است.

