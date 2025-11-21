مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: زمین‌لرزه ۴.۱ ریشتری که بامداد جمعه حوالی شهرستان گرمه را لرزاند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: زمین‌لرزه ۴.۱ ریشتری که بامداد جمعه حوالی شهرستان گرمه را لرزاند، خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.

علی گودرزی اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع این زلزله، تیم‌های امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان در آماده‌باش کامل قرار گرفتند و گروه‌های ارزیاب برای بررسی وضعیت مناطق تحت تأثیر به محل اعزام شدند.

به گفته وی، هشت روستای اطراف کانون زمین‌لرزه توسط تیم‌های امدادی، خانه‌های هلال و گروه‌های تخصصی مورد پایش میدانی قرار گرفت و در هیچ‌یک خسارتی گزارش نشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همچنین با اشاره به آمادگی تیم‌های امدادی افزود: دوره توانمندسازی و مهارت‌افزایی تیم‌های واکنش سریع شمال‌شرق کشور با محوریت آموزش تجهیزات نوین امدادرسانی ویژه حوادثی همچون زلزله، طی سه روز گذشته در مرکز آموزش‌های تخصصی جمعیت هلال‌احمر آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: زلزله ، خسارت زلزله
خبرهای مرتبط
بر اثر زلزله دیروز در بجنورد، ۴۸ نفر مصدوم شدند
زلزله ۵.۲ ریشتری بجنورد را لرزاند/ ۲۸ نفر مصدوم شدند
وقوع زلزله ۳.۴ ریشتری در بجنورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زلزله ۴.۱ ریشتری خراسان شمالی خسارت نداشت
آخرین اخبار
زلزله ۴.۱ ریشتری خراسان شمالی خسارت نداشت
سه هزار و ۵۰۰ مرکز مشاوره بهزیستی در کشور فعال است