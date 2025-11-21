باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: زمین‌لرزه ۴.۱ ریشتری که بامداد جمعه حوالی شهرستان گرمه را لرزاند، خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.

علی گودرزی اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع این زلزله، تیم‌های امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان در آماده‌باش کامل قرار گرفتند و گروه‌های ارزیاب برای بررسی وضعیت مناطق تحت تأثیر به محل اعزام شدند.

به گفته وی، هشت روستای اطراف کانون زمین‌لرزه توسط تیم‌های امدادی، خانه‌های هلال و گروه‌های تخصصی مورد پایش میدانی قرار گرفت و در هیچ‌یک خسارتی گزارش نشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همچنین با اشاره به آمادگی تیم‌های امدادی افزود: دوره توانمندسازی و مهارت‌افزایی تیم‌های واکنش سریع شمال‌شرق کشور با محوریت آموزش تجهیزات نوین امدادرسانی ویژه حوادثی همچون زلزله، طی سه روز گذشته در مرکز آموزش‌های تخصصی جمعیت هلال‌احمر آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

منبع: ایرنا