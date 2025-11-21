باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - محمدی مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تا پایان آبان، هزار و ۱۴۱ هکتار از اراضی آبی مجهز به سیستم‌های نوین آبیاری شده است.

او افزود: به ازای اجرای هر هکتار آبیاری کم فشار حداکثر ۲۹ میلیون تومان و به ازای اجرای هر هکتار آبیاری تحت فشار حداکثر ۱۰۲.۹ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

محمدی اظهار کرد: همچنین ۶۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در امسال مصوب شده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در ادامه از تجهیز ۴۲ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی از ابتدای اجرای سامانه‌ها به سیستم‌های نوین آبیاری خبر داد و گفت: از ابتدای سال بر اساس اجرای سیستم‌های نوین آبیاری با اجرای ۱۱۴۱ هکتار حجم کار، این استان رتبه دوم کشور در زمینه اجرای سیستم‌های نوین آبیاری را کسب کرده است.