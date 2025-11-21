باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به صدور قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: این قطعنامه سواستفاده آشکار از یک نهاد بین‌المللی برای پیشبرد اغراض آمریکا و سه کشور اروپایی در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران است. اقدامی کاملا نامسئولانه و ناموجه که حتی معیارها و رویه‌های کاری آژانس و شورای امنیت را هم نادیده گرفته و حقیقتا ضربه‌ای به استقلال و اعتبار آژانس و تقلیل این نهاد به یک اهرم سیاسی برای فشار به برخی کشورهای عضو است.

وی افزود: در این قطعنامه کوچک‌ترین اشاره‌ای به دلیل و علت وضعیت موجود نشده است. نه در قطعنامه و نه در بیانیه‌هایی که ۳ کشور اروپایی و آمریکا قرائت کردند کوچک‌ترین اشاره‌ای به این واقعیت مهم که رژیم صهیونیستی و آمریکا در خردادماه به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کردند و دلیل قطع بازرسی‌های آژانس و همکاری‌های ایران چیزی نبوده جز همین اقدام غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی، نشده است. این قطعنامه خودش موجب شکافی در سطح شورای حکام شده و حدود نیمی از کشورها یا رای ممتنع یا منفی داده‌اند و خصوصا دو عضو دائم شورای امنیت ( چین و روسیه) که قبلا در شورای امنیت مخالفت خود را با ادعای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت اعلام کرده بودند، به این قطعنامه رای منفی دادند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: این قطعنامه از لحاظ حقوقی بسیار سست است به این دلیل که مبنای خودش را اقدامی گذاشته که قبلا در شورای امنیت سه کشور اروپایی تلاش کردند و از نظر ما و بخش قابل توجهی از جامعه جهانی از جمله دو عضو دائم شورای امنیت آن اقدام باطل است.

بقائی همچنین با بیان اینکه اقدام تقابلی حتما با واکنش ما مواجه می‌شود، گفت: طی نامه‌ای رسمی به آژانس اعلام شد که از نظر ما تفاهم موسوم به تفاهم قاهره که با حسن نیت ایران و با مذاکرات نسبتا طولانی مدت با آژانس حاصل شده بود از نظر ما دیگر لغو شده محسوب می‌شود و اقدامات دیگری هم مدنظر قرار دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به ادعای ایالات متحده و سه کشور اروپایی گفت: این ادعا کاملا مزورانه و منافقانه است. تا الان به کرات طرف‌های مقابل تعهداتشان را زیر پا گذاشتند. در ادعای استفاده از دیپلماسی برای حل موضوع به هیچ عنوان صداقت نشان ندادند. نفس صدور قطعنامه خودش یعنی مخالفت با راه‌حل دیپلماتیک و توسل به ابزار فشار و اعمال تحریم. این ادعاها را نمی‌توان جدی گرفت به دلیل اینکه در تعارض کامل با رفتارهای این سه کشور و آمریکاست.