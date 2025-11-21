باشگاه خبرنگاران جوان - قاسم مهرآبادی در این باره گفت: این حادثه در ساعت ۰۲:۰۰ بامداد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) اعلام شد. در این سانحه ۵ نفر درگیر بودند که ۳ نفر در صحنه جان باخته و در خودرو محبوس شده بودند و ۲ نفر نیز مصدوم شدند.
وی افزود: تیم عملیاتی پایگاه زرندیه پس از اعلام اورژانس به محل اعزام شد و عملیات رهاسازی پیکر ۳ جانباخته را انجام داد. همچنین رانندگان هر دو تریلی حاضر در صحنه توسط عوامل اورژانس بهصورت سرپایی درمان شدند.
بهگزارش روابطعمومی جمعیت هلالاحمر استان مرکزی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان مرکزی با اشاره به حضور عوامل اورژانس، نیروی انتظامی و پلیس راه در صحنه خاطرنشان کرد: عملیات امدادی این حادثه در ساعت ۰۴:۰۰ بامداد پایان یافت.