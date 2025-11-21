باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پاییز رنگارنگ در لرستان + فیلم

بروجرد این روز‌ها با پاییزی تماشایی میزبان گردشگران و دوستداران طبیعت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کوچه باغ‌های بروجرد با ترکیب چشم نواز رنگ‌های پاییزی و معماری اصیل به یکی از دیدنی‌ترین نقاط استان لرستان تبدیل شده است.

 

مطالب مرتبط
پاییز رنگارنگ در لرستان + فیلم
young journalists club

طبیعت زیبای منطقه سیلوار همدان + فیلم

پاییز رنگارنگ در لرستان + فیلم
young journalists club

پاییز رنگارنگ کهگیلویه و بویراحمد + فیلم

پاییز رنگارنگ در لرستان + فیلم
young journalists club

پاییز هزار رنگ در پیچ‌وخم جاده کرج - کندوان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اختتامیه همایش بین‌المللی علوم عقلی در شیراز + فیلم
۳۰۱

اختتامیه همایش بین‌المللی علوم عقلی در شیراز + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
نمایشگاه بین‌المللی گردشگری آنکارا با حضور ایران + فیلم
۲۸۵

نمایشگاه بین‌المللی گردشگری آنکارا با حضور ایران + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
پاییز رنگارنگ در لرستان + فیلم
۲۲۲

پاییز رنگارنگ در لرستان + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
سرمایه‌گذاری گردشگری در صنعت هتلداری + فیلم
۲۱۷

سرمایه‌گذاری گردشگری در صنعت هتلداری + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.