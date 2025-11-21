باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لی سونگ، نماینده دائم چین در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، با سخنانی صریح در جلسه شورای حکام این آژانس، نسبت به پیامدهای تصویب هرگونه قطعنامه تقابلی علیه ایران هشدار داد.
وی با تأکید بر اینکه چنین اقدامی تنها موجب تشدید تنشها خواهد شد، خاطرنشان کرد کشورهایی که با اصرار بر رویکرد تقابلی و اعمال فشار پیش رفتهاند، مسئول مستقیم وضعیت کنونی پرونده هستهای ایران هستند.
این دیپلمات ارشد چینی با اشاره به حمله مشترک اسرائیل و آمریکا در ژوئن گذشته به تأسیسات تحت پادمان ایران، این اقدام را عاملی کلیدی در تغییر بنیادین وضعیت موجود خواند و بر ضرورت محکومیت شدید چنین عملی توسط جامعه بینالمللی و آژانس تأکید کرد.
لی سونگ در ادامه به توافق مثبت قاهره در سپتامبر بین مدیرکل آژانس و ایران اشاره کرد که میتوانست فرصتی تاریخی برای احیای کامل همکاریهای پادمانی باشد. با این حال، وی اقدام سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) در فعالسازی مکانیسم ماشه را عاملی در تضعیف جدی این روند همکاری توصیف کرد.
نماینده چین در پایان راه حل پایدار مسئله هستهای ایران را در گرو دو محور اصلی دانست: نخست، احترام کامل به حق قانونی ایران به عنوان عضو NPT برای بهرهبرداری صلحآمیز از انرژی هستهای، و دوم، تضمین ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای این کشور.
