براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور ، هوای ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ براساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز نشان میدهد که شاخص آلودگی در شهرهای اهواز ۱۶۵، بهبهان۱۵۶، شوشتر ۱۵۱، کارون ۱۶۰، ماهشهر ۱۵۲ وهویزه ۱۹۷ میکرو گرم بر متر مکعب رسیده و همگی در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار دارند.

شاخص آلودگی هوا در شهرهای آبادان ۱۱۷‌، اندیمشک ۱۰۳، بهبهان ۱۵۰، خرمشهر ۱۲۰، دزفول ۱۰۲، ملاثانی ۱۱۲‌ و هفتکل۱۰۴ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

وضعیت هوا در آغاجری، امیدیه، اندیکا، باغملک، ‌، رامهرمز ، شادگان، شوش لالی‌، ، مسجدسلیمان، وهندیجان قابل قبول ارزیابی و ایذه و دهدز شهرهای با هوای پاک در خوزستان گزارش شده‌اند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور