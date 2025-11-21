باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- در مراسم «شب شعر شمیم فاطمی» که همزمان با ایام فاطمیه و با حضور شاعران و فرهیختگانی از ایران، افغانستان، پاکستان و هند برگزار شد، شمقدری معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی از آغاز طرح ویژه اعطای اقامت بلندمدت به نخبگان مهاجر خبر داد.
شمقدری با تأکید بر نقش فرهیختگان مهاجر در تقویت سرمایههای فرهنگی و اجتماعی گفت:«با افتخار اعلام میکنیم که برای فرهیختگان، نخبگان و سرمایههای ادبی و فرهنگی برنامهریزی کردهایم و اعطای اقامت بلندمدت برای آنان در دستور کار قرار دارد.»
وی افزود:«کمیته فنی و تخصصی ویژهای فعال شده و پزشکان، نویسندگان، شاعران، هنرمندان، اساتید دانشگاه و سایر سرمایههای فرهنگی در صورت تأیید این کمیته میتوانند در مدت بسیار کوتاه، حتی کمتر از یک هفته، اقامت بلندمدت دریافت کنند.»
او همچنین از فرهیختگان مهاجر دعوت کرد برای آغاز روند بررسی و صدور اقامت، به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی مراجعه کنند.