باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- شب شعر «شمیم فاطمی» با حضور جمعی از شاعران برجسته از کشورهای مختلف اسلامی در مشهد برگزار شد؛ آیینی فرهنگی که ادبیات فاطمی را به پلی میان ملتها و صاحبان قلم بدل کرد.
در این مراسم جعفر سیدآبادی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباطات فرهنگی بین کشورهای اسلامی گفت:«شب شعر شمیم فاطمی به مناسبت ایام فاطمیه و با حضور ۱۰ شاعر از ایران، افغانستان، پاکستان و هندوستان برگزار شد. این برنامه فرصتی است تا محبت شاعران و مسلمانان نسبت به جایگاه والای حضرت زهرا(س) در قالب شعر و هنر به نمایش گذاشته شود. تقویت زبان و ادبیات فارسی یکی از مأموریتهای اصلی ماست و تلاش داریم از هنرمندان مهاجر و ایرانی بیش از گذشته حمایت کنیم.»
کاظم کاظمی، شاعر مطرح افغانستانی، نیز با اشاره به ظرفیتهای ادبی مشترک منطقه اظهار داشت:«اینکه شاعران کشورهای مختلف بتوانند مرثیهها و سرودههای اهلبیتی خود را بدون مرز و مانع در کنار هم بخوانند، نشاندهنده وفاقی عمیق است؛ وفاقی که بر فراز مرزبندیهای سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی قرار میگیرد.»
در ادامه، امیرالله شمقدری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی، حضور شاعران از کشورهای اسلامی را نمادی از وحدت فرهنگی عنوان کرد و افزود:«گردهم آمدن شاعران برجسته از جهان اسلام، جلوهای زیبا از همبستگی امت اسلامی است. این مراسمها چه در سوگ و چه در شادی اهلبیت(ع) باید استمرار داشته باشد. شاعران جبهه مقاومت نیز میتوانند با همکاری و همافزایی، آیینهایی فاخر در منقبت اهلبیت(ع) خلق کنند.»
وی تأکید کرد که استمرار این برنامهها نقش مؤثری در تحکیم روابط فرهنگی میان جوامع اسلامی خواهد داشت.
در پایان مراسم، از خانوادههای شهدای لشکر فاطمیون و جمعی از شاعران شرکتکننده با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.