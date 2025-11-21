مدیریت زنان در آسمان ایران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0633\u0647\u0645 \u0632\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0634\u0627\u063a\u0644 \u062a\u062e\u0635\u0635\u06cc \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f1\u06f2 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0648 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0641\u0639\u0627\u0644\u0627\u0646 \u0632\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u063a\u0644 \u0627\u0632 \u0633\u0647 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631 \u0641\u0631\u0627\u062a\u0631 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u00a0\u0627\u0633\u062a.\n