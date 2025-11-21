باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مدیریت زنان در آسمان ایران + فیلم

گزارشی از زنان فعال در صنعت هوایی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سهم زنان در مشاغل تخصصی هوایی به بیش از ۱۲ درصد رسیده و تعداد فعالان زن این شغل از سه هزار نفر فراتر رفته  است.

