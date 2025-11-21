رئیس سازمان غذا و دارو، بر شفافیت در توزیع دارو با سامانه تیتک تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، بر اهمیت شفافیت و یکپارچه‌سازی اطلاعات در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تأکید کرد و آن را یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌های سلامت کشور دانست.

وی گفت: سامانه تیتک با هدف مبارزه با تقلب، قاچاق و مدیریت داده‌های حوزه دارو طراحی شده است.

پیرصالحی افزود: هدف اصلی سامانه تیتک، ایجاد شفافیت کامل در زنجیره تأمین دارو و کالا‌های سلامت‌محور است. این سامانه برای مقابله با تقلب، قاچاق، کمبود‌های ساختگی و جابه‌جایی‌های غیرمجاز طراحی شد تا بتوان تمام مسیر کالا را از تولید یا واردات تا توزیع و تحویل به بیمار ردیابی و رهگیری کرد.

پیرصالحی ادامه داد: تیتک قرار بود یک نقشه لحظه‌ای از وضعیت موجودی، توزیع جغرافیایی، مصرف و جریان کالا ارائه دهد و به ادعا‌های مربوط به وجود مافیا در حوزه دارو پایان دهد. در کنار این اهداف، سامانه برای ایجاد یکپارچگی بین سامانه‌های مختلف سازمان غذا و دارو و ساختن یک بستر داده معتبر برای تصمیم‌گیری و مدیریت بحران طراحی شده است.

وی همچنین گفت: این سامانه امکان رصد لحظه‌ای توزیع دارو و تجهیزات پزشکی را فراهم می‌کند و مصرف‌کنندگان می‌توانند با وارد کردن شناسه ۱۶ رقمی هر محصول، اصالت آن را بررسی کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: با وجود قابلیت‌های سامانه، استفاده عمومی هنوز پایین است و تعداد استعلام‌های روزانه کمتر از ۳۰۰۰ مورد است.

به گفته وی، افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی به مردم و فعالان حوزه دارو برای بهره‌برداری کامل از سامانه ضروری است.

پیرصالحی تصریح کرد: سامانه تیتک امکان مشاهده دقیق روند توزیع و ذخیره‌سازی دارو‌ها را در اختیار نهاد‌های نظارتی و تولیدکنندگان قرار می‌دهد و این اطلاعات به برنامه‌ریزی بهینه و پیش‌بینی کمبود یا مازاد دارو کمک می‌کند.

