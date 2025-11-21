بر اساس گزارش اکسیوس، طرح صلح پیشنهادی آمریکا برای اوکراین شامل یک تضمین امنیتی ۱۰ ساله است که هرگونه حمله آینده روسیه را تجاوز به کل جامعه فراآتلانتیکی قلمداد خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش خبرگزاری اکسیوس Axios، طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده برای اوکراین شامل یک تضمین امنیتی با الهام از «ماده ۵ پیمان ناتو» است که هرگونه حمله آینده به اوکراین را تجاوز به کل «جامعه فراآتلانتیکی» قلمداد خواهد کرد.

مطابق پیش‌نویسی از این طرح که در اختیار این رسانه قرار گرفته، این تعهد در سندی گنجانده شده که «دن دریسکال»، وزیر نیروی زمینی ارتش آمریکا، به «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین تحویل داده است. در این سند تصریح شده که هر «حمله مسلحانه قابل توجه، عمدی و مداوم» از سوی روسیه، منجر به پاسخ نظامی ایالات متحده و متحدانش خواهد شد.

این تضمین امنیتی برای مدت «۱۰ سال» اعتبار خواهد داشت، اما برای اجرایی شدن نیازمند امضای ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ناتو و همچنین «روسیه» است.

یک منبع ناشناس از کاخ سفید اصالت این سند را تأیید کرده، اما تأکید کرده که این طرح هنوز باید با متحدان اروپایی واشنگتن مورد بحث قرار گیرد و امکان اعمال تغییرات در آن وجود دارد.

منبع: اکسیوس