باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار فرامرز بمانی روز جمعه در مراسم گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی در دانشگاه علوم و فنون نیروی دریایی، با اشاره به جایگاه رفیع شهدا و نقش تعیینکننده نیروی دریایی در دوران دفاع مقدس، بر لزوم تعمیق فرهنگ کتابخوانی بهعنوان زیرساخت اقتدار علمی و عملیاتی نیروهای مسلح تأکید کرد.
جانشین نیروی دریایی ارتش در سخنرانی خود یاد و نام شهدا، آزادگان و رزمندگان نیروی دریایی را گرامی داشت و گفت: با آغاز عملیاتهای نیروی دریایی در ماههای ابتدایی جنگ تحمیلی، از آبان تا آذرماه رشادتها و فداکاریهای بینظیری شکل گرفت که قله آن در مأموریتهای سرنوشتساز نیرو نمایان شد. امروز وظیفه داریم راه این شهدا را با اخلاص و روحیه مجاهدت ادامه دهیم.
وی افزود: بسیاری از رزمندگان نیروی دریایی در شرایط دشوار و در اعماق خلیج فارس با توسل به اهلبیت (ع) و امام حسین (ع) وارد میدان شدند. خانوادههای معظم شهدا بزرگترین سرمایههای معنوی کشور هستند و ارادت به آنان وظیفه همه ماست.
جانشین نیروی دریایی با اشاره به اقتدار نیروی دریایی نمایش آن را نمونهای از برکت خون شهدا دانست و گفت: امروز پرچم جمهوری اسلامی ایران با عزت و اقتدار در پهنه اقیانوسها به اهتزاز درآمده و دور دنیا میچرخد؛ این موفقیت برگرفته از فداکاری و ایثار رزمندگان دوران دفاع مقدس است.
وی با اشاره به اهمیت کتاب و علم در اقتدار نیروی دریایی: بر نقش دانشگاهها، پژوهش و توسعه دانش تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین مراسمهایی در دانشگاه نیروی دریایی نشاندهنده اهمیت کتابمحوری و دانشبنیان بودن این نیروست.
جانشین نیروی دریایی خطاب به نویسندگان، ناشران و دانشجویان حاضر اظهار داشت: کتاب حلقه اتصال ماست و قرآن بهعنوان بزرگترین کتاب الهی، راهنمای زندگی بشر است. این کتاب بدون تغییر از سوی خداوند حفظ شده و مطالعه آن برای هدایت زندگی فردی و اجتماعی ضروری است.
دریادار بمانی افزود: آثار تاریخی، ادبی و حکمتهای بزرگان مانند نهجالبلاغه، شاهنامه و اشعار سعدی و مولانا مسیر فهم گذشته و ساخت آینده کشور را هموار میکنند.
جانشین نیروی دریایی ارتش با تأکید بر اهمیت مطالعه و کتابخوانی برای مقابله با چالشهای سیاسی و بینالمللی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با وجود مشغله فراوان، روزانه زمانی برای مطالعه کتاب اختصاص میدهند که نشاندهنده اهمیت این فرهنگ است. بنابراین هر فرد باید در حوزه نوشتن، نشر، کتابداری و کتابخوانی نقش خود را ایفا کند.
وی افزود: نیروی دریایی امروز نیرویی حیاتی و تعیینکننده برای کشور است و علم، پژوهش و مطالعه، عامل اصلی اقتدار آن است.